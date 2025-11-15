दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर

दिल्ली में लालकिला के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि जमीन करीब 40 फीट नीचे तक हिल गई. यह बात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने साफ-साफ दिखा दी है, जिसमें धमाके की तेज कंपकंपी और लोगों की घबराहट साफ दिखाई देती है.

सीसीटीवी में दर्ज जोरदार कम्पन

धमाके के कुछ ही सेकंड बाद लालकिला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे कैमरों ने जो तस्वीरें रिकॉर्ड कीं, वे इस बात की तस्दीक करती हैं कि झटका बेहद तेज था. स्टेशन पूरी तरह अंडरग्राउंड है, फिर भी अचानक आए कंपन ने दीवारों, खंभों और दुकानों के शटर तक को हिला दिया.

धमाका ऊपर सड़क पर हुआ, लेकिन उसका असर सीधे नीचे चल रहे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा. अंदर मौजूद फूड शॉप्स में रखे सामान में कंपन इतनी तेज थी कि बोतलें, पैकेट और काउंटर पर रखी चीजें हिलने लगीं. फुटेज में लोग पहले सहमे नजर आते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में भागने लगते हैं. स्टाफ भी घबराकर बाहर की ओर दौड़ता दिखाई देता है.

विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर डर साफ-साफ देखा जा सकता है. कई लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है. अचानक धुएं और झटके ने माहौल को पूरी तरह दहशत में बदल दिया. कुछ लोग फोन निकालकर कॉल करने लगे, तो कुछ लोग सुरक्षित जगह की तलाश में भागते नजर आए.

लालकिला मेट्रो स्टेशन के ठीक ऊपर हुआ धमाका

लालकिला मेट्रो स्टेशन पूरी तरह भूमिगत है और ठीक इसके ऊपर ही ब्लास्ट हुआ था. इसी वजह से कंपन सीधे नीचे तक पहुंच गया. इस तरह की गहरी कंपन तभी महसूस होती है जब धमाके की तीव्रता अधिक हो या उसके बेहद नजदीक धमाका किया गया हो.

जांच जारी, सुरक्षा बढ़ाई गई

घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फोरेंसिक टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही हैं. दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल धमाके की प्रकृति, इस्तेमाल हुए विस्फोटक और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसकी पड़ताल कर रहे हैं.