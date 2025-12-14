ग्रेटर नोएडा में 700 के पार पहुंचा AQI, प्रदूषण के बाद अब ठंड और कोहरे ने भी बढ़ाई परेशानी

दिल्ली-एनसीआर समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है. यह स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली-एनसीआर समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रैप-4 लागू कर दिया है.

प्रदूषण के साथ-साथ ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. सुबह और देर शाम सड़कों पर कोहरे की मोटी चादर नजर आ रही है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है. इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है. प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे हैं. कई जगहों पर लंबा जाम लग रहा है और लोगों को ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी कामों के लिए तय समय से कहीं ज्यादा देर लग रही है.

डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इतना ज्यादा AQI आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. दमा, दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है.

बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. अस्पतालों में सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है.

GRAP-4 के तहत सख्ती

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैप-4 के तहत कई सख्त कदम उठाए हैं. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है, धूल उड़ाने वाले कामों पर सख्ती की जा रही है और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों और ईंट-भट्टों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है. हालांकि, इन कदमों के बावजूद फिलहाल प्रदूषण में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है. हवा की रफ्तार कम रहने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक कण लंबे समय तक वातावरण में फंसे रह सकते हैं. ऐसे में कोहरा और स्मॉग की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है. इससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

विशेषज्ञों और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक बेहद जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें. बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों व बुजुर्गों को खास तौर पर सुरक्षित रखें.

सुबह-शाम टहलने या खुले में व्यायाम करने से फिलहाल बचने की सलाह दी जा रही है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.