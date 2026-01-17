अब और चमकेगी राजधानी दिल्ली! मोती नगर में 135 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास
Delhi News: दिल्ली के मोती नगर में 135 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें सड़क, पुल, सीवर और पार्क शामिल हैं. सांसद, विधायक और स्थानीय नागरिकों ने परियोजनाओं का स्वागत किया.
Delhi News: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि राजधानी दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में श्रद्धेय मदनलाल खुराना जी की कर्मभूमि पर आज 135 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह और मोती नगर के विधायक हरीश खुराना उपस्थित रहे.
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, ''इन विकास परियोजनाओं से सीधे तौर पर 2 लाख से ज्यादा नागरिकों को लाभ मिलेगा. परियोजनाओं में कीर्तिनगर में फुट ओवरब्रिज का निर्माण, सुदर्शन पार्क और करमपुरा में नजफगढ़ ड्रेन पर दो लेन पुलों का निर्माण, 67 सीवर पाइपलाइन और 72 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं.''
मोती नगर में सड़क और बुनियादी सुविधाओं का सुधार
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ''विकास कार्यों का उद्देश्य न केवल सड़क, सीवर और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, बल्कि मोती नगर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाना भी है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से ट्रैफिक की समस्या कम होगी, जल निकासी बेहतर होगी और शहर की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार आएगा.''
View this post on Instagram
शिलान्यास के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी के स्वच्छ दिल्ली और सुंदर दिल्ली के सपनों को साकार करने की दिशा में एक सच्ची और अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि हैं. उनके योगदान और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह पहल दिल्ली की जनता के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी.
सांसद और विधायक ने मोती नगर विकास कार्यों की सराहना की
इस अवसर पर मौजूद सांसद और विधायक ने कहा कि यह विकास कार्य दिल्ली की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. स्थानीय नागरिकों ने भी इन परियोजनाओं के स्वागत में उत्साह व्यक्त किया और कहा कि यह कदम क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा.
मोती नगर विधानसभा में इस विकास कार्य के शिलान्यास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही योजना और निष्पादन के साथ किए गए विकास कार्य आम जनता की भलाई और शहर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL