विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग की मौजूदगी, पहली बार लगा विशेष स्टॉल

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में इस बार दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग ने एक नई पहल करते हुए पहली बार अपना स्टॉल स्थापित किया. इस कदम के जरिए निगम ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों और नवाचारों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया. विश्व पुस्तक मेले में पहली बार लगाए गए इस स्टॉल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने नवाचारों, योजनाओं और उपलब्धियों को देशभर के पाठकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के सामने रखा. यह पहल निगम शिक्षा प्रणाली को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है.

शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विशेष प्रदर्शनी

स्टॉल पर दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित शैक्षिक पहलों की सैंपल प्रदर्शनी लगाई गई है. इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और अभिभावक इन पहलों को समझ सकें और विद्यालय स्तर पर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकें. शिक्षा विभाग ने इन सभी नवाचारों को अगले वर्ष पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना भी बनाई है.

वर्कशीट्स से लेकर सफलता की कहानियों तक प्रदर्शन

निगम के स्टॉल पर सभी कक्षाओं के लिए तैयार वर्कशीट्स, एडुपाथ यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और निगम विद्यालयों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है. यह सामग्री स्कूलों में जमीनी स्तर पर हो रहे सकारात्मक शैक्षिक बदलावों को दर्शाती है.

हर क्षेत्र में ऐसे आयोजनों की जरूरत

इस मौके पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक शैक्षिक नवाचारों से जुड़ सकेंगे और इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा. साथ ही ऐसी पहलें निगम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण और नवाचार आधारित शिक्षा को और मजबूत करेंगी.

विधिवत उद्घाटन के साथ हुई पहल की शुरुआत

बताते चलें कि, विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के स्टॉल का औपचारिक उद्घाटन निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने किया. इस मौके पर शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खड़खड़ी, निदेशक शिक्षा निखिल तिवारी सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.