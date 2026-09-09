Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव में सुरक्षित PG बना मुद्दा, छात्र राजनीति की तस्वीर बदली

DUSU चुनाव में सुरक्षित PG बना मुद्दा, छात्र राजनीति की तस्वीर बदली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 18 सितंबर को है. सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्र राजनीति के मुद्दे बदलकर अब सुरक्षित आवास, हॉस्टल और पीजी बन गए हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 09 Sep 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी बीच सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना ने छात्र राजनीति के मुद्दों को नया मोड़ दे दिया है. हादसे में छात्रों समेत लोगों की जान जाने के बाद अब सुरक्षित आवास, हॉस्टल की कमी और निजी पीजी की व्यवस्था चुनावी बहस के केंद्र में आती दिख रही है.

सत्य निकेतन हादसे ने बदल दिया चुनाव का मुद्दा

डीयू की छात्र राजनीति में हॉस्टल और सुरक्षित पीजी की मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन सत्य निकेतन की घटना ने इन सवालों को सीधे छात्रों की सुरक्षा से जोड़ दिया है. देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाले बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल नहीं मिलने के कारण निजी पीजी या किराए के कमरों में रहने को मजबूर होते हैं. ऐसे में इन जगहों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

हादसे के बाद डीयू प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के साथ राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े छात्र संगठनों की भूमिका भी चर्चा में है. डीयू की छात्र राजनीति में सक्रिय लगभग हर संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़ा है. ऐसे में इस बार छात्रों के बीच यह सवाल अहम है कि चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर सुरक्षित आवास जैसे बुनियादी मुद्दों का स्थायी समाधान कौन सुनिश्चित करेगा.

सत्य निकेतन हादसा: NSUI ने DU कुलपति पर उठाए सवाल, मांगा इस्तीफा

इस बार केवल मुद्दा उठाना काफी नहीं होगा

हॉस्टल और यू-स्पेशल बसें डीयू छात्रसंघ चुनाव के पुराने और प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे हैं. इन सवालों की गूंज दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भी सुनाई देती रही है और BJP, कांग्रेस तथा AAP समेत विभिन्न दलों ने इन्हें अपने घोषणा पत्रों में जगह दी है. इसके बावजूद छात्रों के सामने आज भी वही सवाल खड़े हैं. पिछले वर्षों में कितने नए हॉस्टल बनाए गए, उनमें कितने छात्रों को वास्तव में रहने की सुविधा मिली और निजी पीजी तथा हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी आखिर किसकी जिम्मेदारी है. साथ ही यह सवाल भी है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले छात्रों को बड़ी संख्या में निजी आवास पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है.

छात्र आंदोलन कई बार बड़े बदलावों की वजह बने हैं. ऐसे में डीयू की छात्र राजनीति के सामने अब चुनौती केवल हॉस्टल, पीजी या यू-स्पेशल बस जैसे मुद्दों को चुनाव के दौरान उठाने की नहीं, बल्कि उन्हें समाधान तक पहुंचाने की है. सत्य निकेतन की घटना ने छात्रों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को जिस तरह सामने ला दिया है, उससे चुनावी संगठनों पर ठोस जवाब देने का दबाव बढ़ सकता है.

ABVP ने शुरू की सक्रियता, NSUI भी मैदान में

सत्य निकेतन हादसे के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन की कथित लापरवाही का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है. खास बात यह है कि केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में BJP की सरकार होने के बावजूद ABVP इस मामले में प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है. संगठन छात्रों के बीच यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ा है और इसे पार्टी राजनीति से अलग रखकर देखता है.

दूसरी ओर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI समेत अन्य छात्र संगठनों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. ऐसे में डीयू छात्रसंघ चुनाव की बहस अब केवल कैंपस की आंतरिक राजनीति तक सीमित रहने के बजाय छात्रों के आवास, सुरक्षा और कैंपस के बाहर की जिंदगी से जुड़े सवालों तक पहुंचती दिख रही है. आने वाले दिनों में ABVP और NSUI के बीच इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है.

डूसू की राजनीति से निकले कई बड़े नाम

डीयू की छात्र राजनीति का प्रभाव विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित नहीं रहा है. यहां से निकले कई छात्र नेता आगे चलकर राष्ट्रीय और दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण पहचान बना चुके हैं. BJP और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत डीयू छात्र राजनीति से की. पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और विजय गोयल, अलका लांबा तथा रागिनी नायक जैसे नेताओं की पहचान डूसू की राजनीति से भी जुड़ी रही है. दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी डीयू की छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी.

डूसू से निकलकर नगर निगम, विधानसभा और संसद तक पहुंचे नेताओं के सामने अब छात्र राजनीति के पुराने मुद्दों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जब हॉस्टल की कमी लंबे समय से चुनावी बहस का हिस्सा रही है, तो इतने वर्षों बाद भी छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी, यह सवाल इस बार पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है.

गुरुग्राम PG संचालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के विवाद में हत्या

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Delhi University DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: NSUI ने DU कुलपति पर उठाए सवाल, मांगा इस्तीफा
सत्य निकेतन हादसा: NSUI ने DU कुलपति पर उठाए सवाल, मांगा इस्तीफा
दिल्ली NCR
गुरुग्राम PG संचालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के विवाद में हत्या
गुरुग्राम PG संचालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के विवाद में हत्या
दिल्ली NCR
'अमेरिका से मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा', दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला
'अमेरिका से मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा', दिल्ली की अदालत का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली ओखला फेज-1 में सिलेंडर ब्लास्ट, दो लोगों की मौत
दिल्ली ओखला फेज-1 में सिलेंडर ब्लास्ट, दो लोगों की मौत
Advertisement

वीडियोज

गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Akshay Kumar के घर Amitabh Bachchan के कुर्ते पर गिरा 4 गिलास पानी, फिर हुआ ये कांड
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री का दावा, टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
केजरीवाल पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले- पंजाब ड्रग्स तस्करी में सबसे आगे
जम्मू और कश्मीर
वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस-NC में मतभेद, जुबानी जंग तेज
वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस-NC में मतभेद, जुबानी जंग तेज
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
US नागरिक से UAPA चार्ज हटाने के दावों को NIA ने किया खारिज, कहा- जांच जारी
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
शिक्षा
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
DU के 91 में से 71 कॉलेजों में हॉस्टल नहीं, हजारों छात्रों को होती है परेशानी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget