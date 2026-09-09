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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसा: NSUI ने DU कुलपति पर उठाए सवाल, मांगा इस्तीफा

सत्य निकेतन हादसा: NSUI ने DU कुलपति पर उठाए सवाल, मांगा इस्तीफा

सत्य निकेतन हादसे के कुछ दिनों बाद DU के आर्ट्स फैकल्टी के पास आयोजित एक कार्यक्रम में कुलपति शामिल हुए तो उनकी मौजूदगी को लेकर NSUI ने सवाल उठाए हैं. NSUI अबव कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 09 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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सत्य निकेतन हादसे के कुछ दिनों बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के एक कार्यक्रम में कुलपति की मौजूदगी को लेकर NSUI ने सवाल उठाए हैं. आर्ट्स फैकल्टी के पास संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन कर प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की. संगठन ने छात्र आवास और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.

NSUI के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सत्य निकेतन की दुखद घटना के कुछ ही दिनों बाद आर्ट्स फैकल्टी के पास आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इसी दौरान NSUI सदस्यों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए हादसे से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति जवाबदेही की मांग की.

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'प्रभावित परिवारों से कितनी बार मिले कुलपति'

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि सत्य निकेतन की त्रासदी के बाद छात्र और उनके परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्य तरीके से शामिल होना असंवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने सवाल किया कि कुलपति ने प्रभावित छात्रों के कितने परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और कितने छात्रों से मिलकर उनका हाल जाना?

जाखड़ ने छात्र आवास और हॉस्टल सुविधाओं को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा. उन्होंने सवाल उठाया कि DU प्रशासन छात्रों के आवास से जुड़े मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने से क्यों बच रहा है.

छात्र हॉस्टल की कमी पर फिर खड़े किए सवाल

NSUI ने कहा कि सत्य निकेतन की घटना ने दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल की कमी को सामने ला दिया है. संगठन के मुताबिक, पर्याप्त विश्वविद्यालय हॉस्टल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में छात्रों को निजी आवासों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां सुरक्षा और नियमन को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं.

संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्रों के लिए सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की है. साथ ही छात्रों के आवास में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

NSUI ने कुलपति के इस्तीफे की मांग की

विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्रों की जान और सुरक्षा के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन चुप नहीं रह सकता. उन्होंने कहा कि यदि DU प्रशासन छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने, हॉस्टल संकट का समाधान करने और त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने में सक्षम नहीं है, तो कुलपति के पद पर बने रहने का नैतिक आधार नहीं बचता. NSUI ने इसी आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के तत्काल इस्तीफे की मांग की है.

जांच से लेकर सुरक्षा ऑडिट तक NSUI की प्रमुख मांगें

NSUI ने सत्य निकेतन त्रासदी की परिस्थितियों की तत्काल जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. संगठन ने DU छात्रों के लिए सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के साथ छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे निजी आवासों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग भी रखी है.

इसके अलावा, प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से तत्काल संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा छात्रों की सुरक्षा और आवास संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है.

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग

NSUI ने कहा कि छात्रों की जिंदगी और सुरक्षा को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. संगठन के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय को औपचारिक और समारोह संबंधी गतिविधियों से पहले छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan News
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