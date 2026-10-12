नेहा बोरा-प्रियंका गांधी आगे, राहुल गांधी पीछे-पीछे, मार्च का वीडियो वायरल

विपक्षी दलों के मार्च में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा शामिल हुईं. मार्च के दौरान नेहा बोरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिखीं. वो प्रियंका गांधी के साथ आगे-आगे चल रही थीं और पीछे राहुल गांधी हौसला बढ़ा रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. नेहा बोरा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के सांसदों वाली बस में सवार हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में नेहा बोरा प्रमुख चेहरों में से एक हैं. बीते दिनों में उन्हें कई बार पुलिस ने डिटेन किया है.

Delhi: Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, along with INDIA bloc MPs, hold a protest march. INDIA bloc MPs are staging a protest against the ECI, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. https://t.co/nuzYAuBowj — IANS (@ians_india) October 12, 2026

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का मार्च

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता सोमवार (12 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हुए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे इस मार्च में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह विरोध मार्च लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए है. वोट सुरक्षित रहेगा तभी लोकतंत्र बचेगा और फिर संविधान और देश बच सकेगा.