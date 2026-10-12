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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनेहा बोरा-प्रियंका गांधी आगे, राहुल गांधी पीछे-पीछे, मार्च का वीडियो वायरल

नेहा बोरा-प्रियंका गांधी आगे, राहुल गांधी पीछे-पीछे, मार्च का वीडियो वायरल

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मार्च किया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 05:05 PM (IST)
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विपक्षी दलों के मार्च में AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा शामिल हुईं. मार्च के दौरान नेहा बोरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिखीं. वो प्रियंका गांधी के साथ आगे-आगे चल रही थीं और पीछे राहुल गांधी हौसला बढ़ा रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. नेहा बोरा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के सांसदों वाली बस में सवार हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में नेहा बोरा प्रमुख चेहरों में से एक हैं. बीते दिनों में उन्हें कई बार पुलिस ने डिटेन किया है.

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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का मार्च

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता सोमवार (12 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हुए. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे इस मार्च में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह विरोध मार्च लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए है. वोट सुरक्षित रहेगा तभी लोकतंत्र बचेगा और फिर संविधान और देश बच सकेगा.

 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 12 Oct 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
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