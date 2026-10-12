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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रोटेस्ट साइट: जंतर-मंतर पर सलमान खुर्शीद बोले, 'जरूरत पड़ी तो चुनौती देंगे'

प्रोटेस्ट साइट: जंतर-मंतर पर सलमान खुर्शीद बोले, 'जरूरत पड़ी तो चुनौती देंगे'

दिल्ली में जंतर-मंतर अब प्रोटेस्ट साइट नहीं रहा. इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम सब मिलकर आपस में बैठेंगे और इस पर बात करेंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर को निर्धारित स्थलों की सूची से हटाने और उसकी जगह तीन नए स्थान निर्धारित किए जाने पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि इस पर हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे, अगर इसे चुनौती देनी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे.

पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''हमारे लोगों ने पहले ही कहा है कि हम जहां भी बैठे जाएंगे, वही जगह जंतर-मंतर बन जाएगा. बहरहाल उन्होंने एक निर्णय लिया है, इस फैसले से जनता कितनी सहमत होगी है, यह बात स्पष्ट हो जाएगी. हम सब मिलकर आपस में बैठेंगे और इस पर बात करेंगे. अगर इसको भी चुनौती देने की जरूरत पड़ी, तो हम ऐसा भी करेंगे."

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प्रदर्शन करने के लिए तीन नए जगह निर्धारित

जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटाने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब हाल के कुछ महीनों में इस इलाके में कई प्रदर्शन देखे गए हैं. पुलिस के आदेश के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए तीन नए जगह निर्धारित किए गए हैं. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं.

गृह मंत्रालय ने समीक्षा के लिए गठित की थी कमेटी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा निर्धारित स्थल जंतर-मंतर के विकल्प के तौर पर विरोध प्रदर्शन और मार्च आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित की थी. आदेश में कहा गया है कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में डिनोटिफाई किया गया है.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं का मार्च

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कदम उठाया गया है. हालांकि इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज (12 अक्टूबर) भी मार्च किया. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा समेत भारी संख्या में नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए मार्च निकाला.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
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