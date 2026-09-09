गुरुग्राम PG संचालक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसों के विवाद में हत्या

साइबर सिटी गुरुग्राम में पैसों के पुराने लेन-देन को लेकर विवाद में पीजी संचालक को गोली मारने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात सेक्टर-14 स्थित पीजी संचालक हेमंत कौशिक की है. मृतक हेमंत कौशिक और आरोपी अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी के बीच रुपयों का लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था.

आरोपी की पहचान अमरजीत ग्रेवाल उर्फ अमरजीत फौजी (उम्र 40 वर्ष) हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित बामला गांव के निवासी के रूप में हुई है. आरोपी ने पैसों को लेकर ही उसकी पत्नी और बच्चों के सामने हत्या कर दी.

आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक ने उससे 6.50 लाख रुपए उधार लिए थे. अमरजीत पैसों के पुराने विवाद को लेकर ही हेमंत के घर पहुंचा था. दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर अमरजीत ने हेमंत के सिर में गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली लगने से हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. वारदात के वक्त पत्नी और दोस्त भी घर पर थे मौजूद थे. गुरुग्राम पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है.

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पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त घर में हेमंत के अलावा उसकी पत्नी, बच्चे और उसका दोस्त ललित भी मौजूद थे. गोली चलने के बाद ललित ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फिलहाल अमरजीत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस पैसों के विवाद के अलावा वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.