दिल्ली में कल 6 घंटे तक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

राजधानी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में मंगलवार (13 अक्टूबर) को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश-विदेश के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे. उस दौरान उनकी आवाजाही के मद्देनजर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा.

होटल ताज पैलेस और सरदार पटेल मार्ग के आसपास कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा, जबकि नौ प्रमुख स्थानों पर वाहनों की आवाजाही के लिए डायवर्जन लागू रहेंगे. इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अधिकारी हैंडल से साझा कर दी है और लोगों से अपील की गई है कि वे इस यातायात व्यवस्था को ध्यान में रख कर अपनी योजना बनाएं एवं अतिरिक्त समय हाथ के लेकर घर से निकले.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, विदेशी और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है. इसका असर नई दिल्ली, चाणक्यपुरी और आसपास के प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी.

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सरदार पटेल मार्ग समेत इन सड़कों पर रहेगा असर

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, विनय मार्ग, शांतिपथ, नवय मार्ग, चंद्रगुप्त मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, मानस मार्ग, आर्मी बैटल ऑनर्स मेस रोड और अबाई मार्ग सहित कई सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा. अफ्रीका एवेन्यू रोड पर रिंग रोड से आर/ए यशवंत प्लेस तक, नीति मार्ग पर सत्य मार्ग से पंचशील मार्ग तक और पंचशील मार्ग पर सरदार पटेल मार्ग से आर/ए शांतिपथ तक आवाजाही प्रभावित हो सकती है. ऐसे में इन मार्गों से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का विकल्प देखने की सलाह दी जाती है.

9 स्थानों पर बदलेगा ट्रैफिक का रास्ता

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को निकालने के लिए नौ प्रमुख डायवर्जन पॉइंट निर्धारित किए हैं. इनमें धौला कुआं फ्लाईओवर, वंदे मातरम मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग क्रॉसिंग, आर/ए राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सरदार पटेल मार्ग-मदर टेरेसा क्रिसेंट क्रॉसिंग, आर/ए तीन मूर्ति, पंचशील मार्ग-शांतिपथ क्रॉसिंग, रिंग रोड-अफ्रीका एवेन्यू क्रॉसिंग, रिंग रोड-मोती बाग क्रॉसिंग और रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग क्रॉसिंग शामिल हैं. इन स्थानों पर कुछ मार्गों से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. वाहन चालकों को मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों और सड़क पर लगे डायवर्जन संकेतों के अनुसार आगे बढ़ना होगा.

किस दिशा में जाने वालों को कौन-सा रास्ता लेना होगा?

1. धौला कुआं फ्लाईओवर (DKFO): सरदार पटेल मार्ग पर प्रतिबंध के दौरान पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली से आने वाले वाहन रिंग रोड के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं. नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, मध्य, उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली की ओर जाने वालों के लिए वंदे मातरम मार्ग का विकल्प बताया गया है.



2. वंदे मातरम मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग क्रॉसिंग: पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली से आने वाले वाहन वंदे मातरम मार्ग से धौला कुआं फ्लाईओवर और फिर रिंग रोड की ओर जा सकते हैं. नई दिल्ली और कनॉट प्लेस के लिए शंकर रोड पर दायां मोड़ लेने का विकल्प रहेगा. मध्य और उत्तरी दिल्ली जाने वाले वाहन झंडेवाला की दिशा में वंदे मातरम मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं. पश्चिमी दिल्ली के लिए शंकर रोड पर बाएं मुड़कर आगे बढ़ने या धौला कुआं फ्लाईओवर की ओर जाकर रिंग रोड पकड़ने का विकल्प दिया गया है.

3. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास: मदर टेरेसा क्रिसेंट पर प्रतिबंध के कारण नई दिल्ली, मध्य, उत्तर और पूर्वी दिल्ली से आने वाले वाहन बाबा खड़क सिंह मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं. दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वालों के लिए शेख मुजीबुर रहमान मार्ग, शंकर रोड और वंदे मातरम मार्ग का विकल्प है. पश्चिमी दिल्ली की दिशा में जाने वाले वाहन शेख मुजीबुर रहमान मार्ग से शंकर रोड की ओर बढ़ सकते हैं.

4. सरदार पटेल मार्ग-मदर टेरेसा क्रिसेंट क्रॉसिंग: दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहनों को मदर टेरेसा क्रिसेंट से आर/ए तीन मूर्ति, तीन मूर्ति मार्ग और सफदरजंग रोड की ओर भेजा जा सकता है. पूर्वी दिल्ली के लिए मदर टेरेसा क्रिसेंट से तीन मूर्ति मार्ग होते हुए अकबर रोड का विकल्प रहेगा. पश्चिमी, मध्य और उत्तरी दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन मदर टेरेसा क्रिसेंट से आर/ए आरएमएल की तरफ जा सकते हैं.

5. आर/ए तीन मूर्ति: मदर टेरेसा क्रिसेंट की दिशा में प्रवेश प्रभावित रहने पर पश्चिमी, मध्य और उत्तरी दिल्ली जाने वाले वाहन तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड और जनपथ का रास्ता अपना सकते हैं.

6. पंचशील मार्ग-शांतिपथ क्रॉसिंग: पंचशील मार्ग की ओर प्रतिबंध के दौरान पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के लिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और तुगलक रोड या अरबिंदो मार्ग का विकल्प दिया गया है. मध्य और उत्तरी दिल्ली जाने वाले वाहन पंचशील मार्ग से मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग होते हुए एपीजे अब्दुल कलाम रोड की ओर बढ़ सकते हैं.

7. रिंग रोड-अफ्रीका एवेन्यू क्रॉसिंग: अफ्रीका एवेन्यू की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रतिबंध रहने की स्थिति में मध्य, पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली से आने वाले वाहन रिंग रोड के जरिए धौला कुआं की दिशा में जा सकते हैं. नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए रिंग रोड से एम्स की ओर जाने का विकल्प रहेगा.

8. रिंग रोड-मोती बाग क्रॉसिंग: शांतिपथ की ओर प्रवेश प्रतिबंधित होने पर मध्य, पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली के वाहन रिंग रोड से धौला कुआं की ओर जा सकते हैं. नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लिए रिंग रोड से एम्स की दिशा में बढ़ने की सलाह दी गई है.

9. रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग क्रॉसिंग: सैन मार्टिन मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रतिबंध के दौरान भी मध्य, पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए धौला कुआं की दिशा और नई दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के लिए एम्स की ओर जाने वाला रिंग रोड मार्ग विकल्प रहेगा.

रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए करें इन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल

रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए एडवाइजरी में अलग वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं. धौला कुआं फ्लाईओवर से वंदे मातरम मार्ग होते हुए एक रास्ता उपलब्ध रहेगा. दूसरा विकल्प एम्स फ्लाईओवर से अरबिंदो मार्ग और अरबिंदो चौक की दिशा में जाने का है. नई दिल्ली, मध्य और उत्तरी दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए दो वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं.

पहले रास्ते में रिंग रोड, एम्स चौक, मोती बाग चौक, आरटीआर मार्ग, शंकर विहार फ्लाईओवर, संजय टी-पॉइंट, सर्विस रोड और एनएच-48 से महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे होते हुए रंगपुरी और टी-3 रोड की ओर बढ़ा जा सकता है. दूसरे विकल्प में वंदे मातरम मार्ग से धौला कुआं फ्लाईओवर, गुरुग्राम रोड यानी एनएच-48 और महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे से रंगपुरी होते हुए टी-3 रोड तक पहुंचने का रास्ता शामिल है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डों (ISBT) के लिए निकलने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है.

मेट्रो सेवाएं सामान्य

एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी वहीं, वीवीआईपी आवाजाही के कारण बसों के रूट में बदलाव संभव है. टैक्सी और ऑटो के लिए भी व्यवस्था में बदलाव रहेगा. निर्धारित स्थानों के अलावा सड़क किनारे पार्किंग की अनुमति नहीं होगी और जरूरत के मुताबिक वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जा सकता है. हालांकि, आवश्यक एवं आपातकालीन जैसे चिकित्सीय वाहन, आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने वाले एवं बिजली-पानी जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.

आम वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, संकेतों को नजरअंदाज नहीं करने और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की गई है. अधिक जानकारी एवं ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.

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