DUSU चुनाव के बाद समर्थ बेनीवाल ने गिनाए छात्रों के मुद्दे, NSUI पर बोले

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव परिणामों के बाद DUSU अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले समर्थ बेनीवाल ने छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जवाबदेही, हॉस्टल की उपलब्धता और छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल जैसे मुद्दे प्रमुख रहे.

समर्थ बेनीवाल ने कहा, “सबसे पहले बात जवाबदेही की है. चाहे मामला सत्य निकेतन का हो या किसी अन्य जगह का, हमने हर जगह दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाबदेही की मांग की.”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, प्रशासन की ओर से कोई जवाब या जवाबदेही नहीं दी गई. इसके बाद हॉस्टल की उपलब्धता भी एक बड़ा मुद्दा बनी रही. साथ ही छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल की कमी भी एक अहम समस्या थी. यही वे प्रमुख मुद्दे थे, जिन्हें हम सीधे छात्रों के बीच लेकर गए.”

Delhi: On the DUSU election results, Samarth Beniwal who contested as an Independent candidate for the post of DUSU President, says, "First of all, accountability. Whether it's about Satya Niketan or any other place, we demanded accountability from the Delhi University… pic.twitter.com/wxj3mu2qpz — IANS (@ians_india) September 21, 2026

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चुनावी नतीजों के बाद कमियों पर मंथन की बात

DUSU चुनाव परिणामों को लेकर समर्थ बेनीवाल ने NSUI की ओर से कही गई बातों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के पीछे कई कारण रहे हैं और इन सभी कारणों पर आगे चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “जैसा कि NSUI ने कहा है, इसके पीछे कई कारण रहे हैं. हम उन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, ताकि समाधान निकाला जा सके.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि भविष्य में ऐसी कमियां दोबारा न हों. चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन NSUI यह सुनिश्चित करेगी कि आगे बढ़ते हुए हर कमजोरी और हर कमी को दूर किया जाए.”

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समर्थ बेनीवाल के मुताबिक, चुनाव के दौरान छात्रों से जुड़े जिन मुद्दों को उठाया गया, उनमें प्रशासन से जवाबदेही की मांग, हॉस्टल की उपलब्धता और स्वच्छ पेयजल जैसे विषय शामिल रहे. वहीं चुनाव परिणाम के बाद आगे की रणनीति को लेकर कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने पर ध्यान देने की बात कही गई है.