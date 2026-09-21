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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDUSU चुनाव के बाद समर्थ बेनीवाल ने गिनाए छात्रों के मुद्दे, NSUI पर बोले

DUSU चुनाव के बाद समर्थ बेनीवाल ने गिनाए छात्रों के मुद्दे, NSUI पर बोले

DUSU चुनाव परिणामों पर निर्दलीय उम्मीदवार समर्थ बेनीवाल ने जवाबदेही, हॉस्टल और स्वच्छ पेयजल जैसे छात्र मुद्दे उठाए. NSUI ने चुनावी कमियों को दूर करने की बात कही.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव परिणामों के बाद DUSU अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले समर्थ बेनीवाल ने छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जवाबदेही, हॉस्टल की उपलब्धता और छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल जैसे मुद्दे प्रमुख रहे.

समर्थ बेनीवाल ने कहा, “सबसे पहले बात जवाबदेही की है. चाहे मामला सत्य निकेतन का हो या किसी अन्य जगह का, हमने हर जगह दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाबदेही की मांग की.”

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उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, प्रशासन की ओर से कोई जवाब या जवाबदेही नहीं दी गई. इसके बाद हॉस्टल की उपलब्धता भी एक बड़ा मुद्दा बनी रही. साथ ही छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल की कमी भी एक अहम समस्या थी. यही वे प्रमुख मुद्दे थे, जिन्हें हम सीधे छात्रों के बीच लेकर गए.”

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चुनावी नतीजों के बाद कमियों पर मंथन की बात

DUSU चुनाव परिणामों को लेकर समर्थ बेनीवाल ने NSUI की ओर से कही गई बातों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के पीछे कई कारण रहे हैं और इन सभी कारणों पर आगे चर्चा और विश्लेषण किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “जैसा कि NSUI ने कहा है, इसके पीछे कई कारण रहे हैं. हम उन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, ताकि समाधान निकाला जा सके.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि भविष्य में ऐसी कमियां दोबारा न हों. चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन NSUI यह सुनिश्चित करेगी कि आगे बढ़ते हुए हर कमजोरी और हर कमी को दूर किया जाए.”

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समर्थ बेनीवाल के मुताबिक, चुनाव के दौरान छात्रों से जुड़े जिन मुद्दों को उठाया गया, उनमें प्रशासन से जवाबदेही की मांग, हॉस्टल की उपलब्धता और स्वच्छ पेयजल जैसे विषय शामिल रहे. वहीं चुनाव परिणाम के बाद आगे की रणनीति को लेकर कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने पर ध्यान देने की बात कही गई है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 21 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DUSU Elections
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