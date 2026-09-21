दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट

दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है क्योंकि उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. हालांकि, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते राजधानी का मौसम साफ रहने से पहल आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान लगाया है.

रविवार (20 सितंबर) को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, प्रदेश के पालम में अधिकतम तापमान 34.2, नजफगढ़ में 34.3, अयानगर में 34.6 और मयूर विहार में 33.5 डिग्री रहा. इस दौरान अधितकम नमी दर 87 प्रतिशत और न्यूनतम नमी दर 48 प्रतिशत रहा.

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आज कितना रहेगा तापमान?

आज सोमवार (21 सितंबर) को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. मौसम के मुख्य रूप से साफ होने और इस पूरे हफ्ते शुष्क रहने की उम्मीद है. विभाग ने बारिश को लेकर को चेतावनी या अपडेट जारी नहीं की है. इस दौरान अधिकतन तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज सुबह के समय राजधानी में उत्तर-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी रहेगी.

पूरे हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम

IMD का अनुमान है कि अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. इस हफ्ते आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे, लेकिन बारिश कोई संभावना नहीं जताई है. 22 से 26 सितंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने मिलेगा. हालांकि, विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने वाली है. यहां के लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री के बीच रहा. शहर का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) दर्ज किया गया. बात करें अधिकतम तापमान की तो कुछ जगहों पर सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) और राजधानी के अन्य हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी/घंटा की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं.

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