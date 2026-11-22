दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और दूसरे जरूरी सरकारी कामकाज के लिए अब लोगों को पहले से ज्यादा आधुनिक सुविधाएं मिलने की तैयारी है. मुख्यमंत्री आवास का नाम ‘मुख्यमंत्री जन सेवा सदन’ और राजनिवास का नाम ‘लोक निवास’ करने के बाद दिल्ली सरकार अब सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की पहचान और कामकाज दोनों बदलने जा रही है. इन कार्यालयों को ‘जन सेवा केंद्र’ के नाम से जाना जाएगा. यहां पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ तहसील और एसडीएम कार्यालयों से जुड़ी कई सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और योजना को जल्द जमीन पर उतारने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन के लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी किया जाएगा.

सरकारी नियंत्रण रहेगा, कुछ काम निजी एजेंसियों को मिलेंगे

जन सेवा केंद्रों को तैयार करने और संचालित करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा. इसके तहत बुनियादी ढांचे, जरूरी सुविधाओं और फ्रंट ऑफिस के कर्मचारियों की व्यवस्था निजी कंपनियां या एजेंसियां करेंगी. हालांकि, तकनीकी सिस्टम और प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास ही रहेगा.

रजिस्ट्रेशन से जुड़े वैधानिक और आधिकारिक काम सरकारी प्रशासनिक अधिकारी ही संभालेंगे. निजी एजेंसियों को निर्धारित सेवा मानकों के तहत काम करना होगा. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में किस तरह के बदलाव करने होंगे, उनमें कितना समय लगेगा और निर्माण या मॉडिफिकेशन के दौरान नियमित कामकाज को प्रभावित होने से कैसे बचाया जाएगा.

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रजिस्ट्री से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक, एक ही जगह सेवाएं

नई व्यवस्था में सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तक सेवाओं को सीमित नहीं रखा जाएगा. जन सेवा केंद्रों को तहसील और एसडीएम कार्यालयों की सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा. इससे संपत्ति पंजीकरण, विभिन्न प्रमाण-पत्र बनवाने, मैरिज रजिस्ट्रेशन और सोसायटी के पंजीकरण जैसे काम एक ही परिसर में कराए जा सकेंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. सरकार की योजना है कि अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत कम हो और नागरिकों को जरूरी सेवाएं एक ही जगह मिल सकें.

वेटिंग एरिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन सिस्टम की सुविधाजन सेवा केंद्रों का ढांचा आधुनिक और व्यवस्थित होगा. इन्हें प्री-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि निर्माण और स्थापना का काम कम समय में पूरा किया जा सके. सुविधाओं के मामले में भी इन केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है.

यहां डिजिटल व्यवस्था के साथ आरामदायक वेटिंग एरिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन आधारित कतार प्रणाली होगी. लोगों की सहायता के लिए डिजिटल और मैनुअल हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. हर सेवा के लिए समयसीमा तय होगी, ताकि लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े.

चालू वित्त वर्ष के अंत तक बदलाव पूरा करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और परेशानियों से बचाना सरकार का उद्देश्य है. जन सेवा केंद्र इसी सोच के तहत तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकारी सेवाएं केवल उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सरल, सुगम, समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है. दिल्ली सरकार की कोशिश है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक जन सेवा केंद्रों में बदल दिया जाए. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया से लेकर मौजूदा कार्यालयों में बदलाव और नई सुविधाएं शुरू करने तक की तैयारी की जा रही है.