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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: बिना पर्ची की बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल, छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली: बिना पर्ची की बिक रही थी Pregabalin कैप्सूल, छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दुकान पर Pregabalin कैप्सूल बिना डॉक्टर की पर्ची के उन लोगों को बेचे जा रहे थे, जो इसे इलाज के बजाय नशे या नशे जैसा असर पाने के लिए खरीद रहे थे.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 20 Sep 2026 09:39 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़े कई गंभीर नियमों का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, दुकान पर Pregabalin कैप्सूल बिना डॉक्टर की पर्ची के उन लोगों को बेचे जा रहे थे, जो इसे इलाज के बजाय नशे या नशे जैसा असर पाने के लिए खरीद रहे थे.

दरअसल, पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि सतगुरु डेयरी के पास पाइपलाइन रोड स्थित अंबे फार्मेसी में बिना पर्ची Pregabalin बेची जा रही है. सूचना यह भी थी कि दुकानदार को पता था कि कुछ लोग इस दवा का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं और इसके बावजूद वह उन्हें दवा उपलब्ध करा रहा था. सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई..इसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम ने 18 सितंबर को मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की.

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500 रुपये लेकर पहुंचा नकली ग्राहक

दवा की अवैध बिक्री की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक नकली ग्राहक 500 रुपये का नोट देकर बिना डॉक्टर की पर्ची के Pregabalin लाने को कहा. पुलिस के मुताबिक, दुकानदार ने बिना किसी डॉक्टर की पर्ची मांगे Pregabalin कैप्सूल दे दिए. बाद में वही 500 रुपये का नोट दुकानदार के पास से मिला. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दवा कुछ लोगों को कथित तौर पर नशे के लिए दी जा रही थी और उनसे सामान्य कीमत से ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे.

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी मई में हो चुका था एक्सपायर

छापेमारी के दौरान दुकान पर अखिल पुत्र जिभगवान निवासी दयालपुर मौजूद मिला. उसने बताया कि वह अंबे फार्मेसी चला रहा है. जांच में दुकान पर मौजूद ड्रग लाइसेंस सागर राणा के नाम पर मिला. ड्रग कंट्रोल विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक यह लाइसेंस 6 मई 2026 तक ही वैध था. निरीक्षण के समय तक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन या फीस जमा किए जाने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला.

शेड्यूल H और H1 की दवाएं मिलीं, रिकॉर्ड गायब

ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान में रखी दवाओं और दस्तावेजों की जांच की तो कई Schedule H और H1 श्रेणी की दवाएं मिली. इन दवाओं की खरीद-बिक्री के लिए जरूरी रिकॉर्ड और रजिस्टर मौके पर उपलब्ध नहीं मिले. दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि दवाएं राजेश नाम के व्यक्ति से खरीदी जाती थी..निरीक्षण के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक राजेश अधिकृत दवा विक्रेता नहीं था.. ऐसे में दवाओं की खरीद का पूरा नेटवर्क भी जांच के दायरे में आ गया है..

बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाएं, पैकेट पर मार्कर से मिटाई गई जानकारी

छापेमारी में बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाएं भी मिलीं.कुछ कार्टन और पैकेट पर दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी से जुड़ी जानकारी को काले स्थायी मार्कर से छिपाया गया था.ड्रग कंट्रोल विभाग ने इन दवाओं और संबंधित दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है..

दुकान में CCTV कैमरा तक नहीं मिला

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में CCTV कैमरा भी नहीं लगा मिला. ड्रग इंस्पेक्टर ने इसकी पुष्टि की. इससे दुकान पर दवाओं की बिक्री और वहां आने वाले ग्राहकों की निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं.

ड्रग कंट्रोल विभाग कर रहा पूरे मामले की जांच

फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, दवाओं की खरीद-बिक्री, Pregabalin की कथित बिना पर्ची बिक्री, एक्सपायर दवाओं, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और दूसरी अनियमितताओं की जांच कर रहा है..जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू कानून के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 20 Sep 2026 09:38 PM (IST)
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