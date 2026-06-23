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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहरौली रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश

महरौली रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश

Mehrauli Rape Case: दक्षिण दिल्ली के महरौली में रेप के बाद कत्ल कर दी गई 11साल की बच्ची का छतरपुर में मंगलवार (23 जून) को अंतिम संस्कार किया गया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 23 Jun 2026 09:29 PM (IST)
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दिल्ली के महरौली में 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या का आरोपी मंगलवार (23 जून) को पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया. आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी. आज शाम पुलिस की टीम आरोपी को लेकर क्राइम सीन पर जा रही थी. तभी दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से थोड़ा पहले आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे काबू किया. 

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बच्ची का अंतिम संस्कार

दक्षिण दिल्ली के महरौली में रेप के बाद कत्ल कर दी गई 11साल की बच्ची का छतरपुर में मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान श्मशान घाट में गम और दुख का माहौल था और परिवार ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी. भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बच्ची के शव को श्मशान घाट लाया गया. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर और उसके आसपास पुलिस बल तैनात था. बच्ची के परिजन गमगीन थे और उनके आंसू थम नहीं रहे थे. रिश्तेदार उन्हें दिलासा दे रहे थे.

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कई रिश्तेदार दाह संस्कार के दौरान हुए बेहोश

परिवार के कई सदस्यों को जमीन पर बैठकर बिलख-बिलख कर रोते हुए देखा गया. दाह संस्कार के दौरान कई रिश्तेदार बेहोश हो गए और वहां मौजूद लोगों ने उनकी मदद की. श्मशान घाट का माहौल खासा गमगीन था. एक व्यक्ति कहा, 'हमने सब कुछ खो दिया है. आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए.'

बच्ची को फुटपाथ से किया गया था अगवा

बच्ची को कथित तौर पर सोमवार तड़के महरौली में एक फुटपाथ से अगवा किया गया था, जहां वह अपने परिवार के साथ सो रही थी. पुलिस ने कहा कि एक कैब चालक ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर शव को फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड के किनारे एक जंगल में फेंक दिया.

छह घंटे के भीतर गिरफ्तार हुआ आरोपी- पुलिस

पुलिस के मुताबिक, 20 से अधिक टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के माध्यम से आरोपी का पता लगाया गया और अपराध के छह घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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Input By : PTI
Published at : 23 Jun 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
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