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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi SIR News: दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, जानें अब कब आएगा फाइनल वोटर लिस्ट?

Delhi SIR News: दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, जानें अब कब आएगा फाइनल वोटर लिस्ट?

Delhi SIR Extended: दिल्ली में एसआईआर की समय सीमा को चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है. घर-घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया अब 8 अगस्त तक जारी रहेगी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 15 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा को बुधवार को आगे बढ़ा दिया और अब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन अब पांच अगस्त के बजाय 17 अगस्त को किया जाएगा. इसी तरह, घर-घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया अब 8 अगस्त तक जारी रहेगी, जो पहले 29 जुलाई तक के लिए निर्धारित थी.

14 मई से दिल्ली में शुरू हुई SIR की प्रक्रिया

दिल्ली एसआईआर के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसे 14 मई को शुरू किया गया था. तीसरा चरण पूरा होने के बाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी. अतीत में विभिन्न कारणों से एसआईआर के कार्यक्रमों में अक्सर बदलाव देखने को मिले हैं.

(खबर अपडेट होगी...)

Published at : 15 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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