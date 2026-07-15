ITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 30 मंजिला दो ट्विन टावर स्काईवॉक से जुड़ेंगे

दिल्ली के ITO इलाके में सरकार का नया सचिवालय बनाने की तैयारी चल रही है. यह प्रोजेक्ट करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा का होगा. इसमें लगभग 30 मंजिला दो ट्विन टावर बनाए जाएंगे. इस नए सचिवालय का मुख्य मकसद दिल्ली सरकार के अलग-अलग जगहों पर चल रहे सभी दफ्तरों को एक ही जगह लाना है. इससे कामकाज तेज और आसान होगा. अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.

यह प्रोजेक्ट विकास मार्ग के दोनों तरफ 17. 5 एकड़ जमीन पर बनेगा, इसमें दोनों टावरों को एक स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिकारियों-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो. इसका सबसे बड़ा फायदा सभी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएंगे.

आयकर विभाग की जमीन भी होगी शामिल

इस प्रोजेक्ट में आयकर विभाग की 4.5 एकड़ जमीन भी शामिल की जाएगी. जिसके बदले उन्हें टावरों में तक़रीबन 10 लाख वर्ग फुट जगह दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक ये सरकार का महत्वपूण प्रोजेक्ट है. जिसके लिए लंबे समय से कवायद चल रही है. अब इसमें टेंडर प्रक्रिया अगस्त तक पूरी होने की उम्मीद है. जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

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सीएम समेत मंत्रियों के दफतर अलग-अलग

दरसल अभी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रमुख विभागों के दफ्तर अलग-अलग हैं, जिससे कई बार मीटिंग या फाइलों में लेट लतीफी हो जाती है. अब नया सचिवालय बनने से सभी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएंगे. जिससे काम-काज और तेज हो सकेगा.

नए सचिवालय को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकात बेहद गंभीर है, इसलिए अधिकारी अब टेंडर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके. अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है. सबसे ज्यादा आसानी आम लोगों को हो सकेगी. अब उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ने सचिवालय की कमी पिछले काफी समय से महसूस की जा रही थी.

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