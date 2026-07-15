INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 30 मंजिला दो ट्विन टावर स्काईवॉक से जुड़ेंगे

ITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 30 मंजिला दो ट्विन टावर स्काईवॉक से जुड़ेंगे

Delhi News In Hindi: यह प्रोजेक्ट विकास मार्ग के दोनों तरफ 17. 5 एकड़ जमीन पर बनेगा, इसमें दोनों टावरों को एक स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिकारियों-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 15 Jul 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के ITO इलाके में सरकार का नया सचिवालय बनाने की तैयारी चल रही है. यह प्रोजेक्ट करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा का होगा. इसमें लगभग 30 मंजिला दो ट्विन टावर बनाए जाएंगे. इस नए सचिवालय का मुख्य मकसद दिल्ली सरकार के अलग-अलग जगहों पर चल रहे सभी दफ्तरों को एक ही जगह लाना है. इससे कामकाज तेज और आसान होगा. अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.

यह प्रोजेक्ट विकास मार्ग के दोनों तरफ 17. 5 एकड़ जमीन पर बनेगा, इसमें दोनों टावरों को एक स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिकारियों-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो. इसका सबसे बड़ा फायदा सभी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएंगे.

आयकर विभाग की जमीन भी होगी शामिल 

इस प्रोजेक्ट में आयकर विभाग की 4.5 एकड़ जमीन भी शामिल की जाएगी. जिसके बदले उन्हें टावरों में तक़रीबन 10 लाख वर्ग फुट जगह दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक ये सरकार का महत्वपूण प्रोजेक्ट है. जिसके लिए लंबे समय से कवायद चल रही है. अब इसमें टेंडर प्रक्रिया अगस्त तक पूरी होने की उम्मीद है. जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: कोर्ट ने उमर खालिद को दी राहत, परिवार से हफ्ते में दो बार कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात

सीएम समेत मंत्रियों के दफतर अलग-अलग 

दरसल अभी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रमुख विभागों के दफ्तर अलग-अलग हैं, जिससे कई बार मीटिंग या फाइलों में लेट लतीफी हो जाती है. अब नया सचिवालय बनने से सभी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएंगे. जिससे काम-काज और तेज हो सकेगा.

नए सचिवालय को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकात बेहद गंभीर है, इसलिए अधिकारी अब टेंडर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दे रहे हैं, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके. अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है. सबसे ज्यादा आसानी आम लोगों को हो सकेगी. अब उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ने सचिवालय की कमी पिछले काफी समय से महसूस की जा रही थी.

यह भी पढ़ें: Delhi SIR News: दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, जानें अब कब आएगा फाइनल वोटर लिस्ट?

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 15 Jul 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA New Secretariat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
ITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 30 मंजिला दो ट्विन टावर स्काईवॉक से जुड़ेंगे
ITO पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 30 मंजिला दो ट्विन टावर स्काईवॉक से जुड़ेंगे
दिल्ली NCR
कोर्ट ने उमर खालिद को दी राहत, परिवार से हफ्ते में दो बार कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात
कोर्ट ने उमर खालिद को दी राहत, परिवार से हफ्ते में दो बार कर सकेंगे वीडियो कॉल पर बात
दिल्ली NCR
Delhi SIR News: दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी, जानें अब कब आएगा फाइनल वोटर लिस्ट?
दिल्ली में SIR की समयसीमा बढ़ी, जानें अब कब आएगा फाइनल वोटर लिस्ट?
दिल्ली NCR
AAP को झटका, सिविल लाइंस के पार्षद विकास टांक BJP में शामिल, MCD में बढ़ी ताकत
AAP को झटका, सिविल लाइंस के पार्षद विकास टांक BJP में शामिल, MCD में बढ़ी ताकत
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में मिसाइल अटैक से भारतीयों की मौत पर बिफरा भारत, अब सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
होर्मुज में मिसाइल अटैक से भारतीयों की मौत पर बिफरा भारत, अब सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम
इंडिया
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
वाराणसी प्रोजेक्ट्स, सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी और रेलवे अपग्रेड्स…, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
मध्य प्रदेश
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, फायरिंग मामले में कार्रवाई
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
अचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश
अचानक कहां गायब हो गया मानसून? दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में इस तरीख को होगी बारिश
ट्रेंडिंग
इंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो
इंसानों की तरह बास्केटबॉल खेलती दिखी डॉल्फिन, हवा में उछलकर किया परफेक्ट शॉट, देखें वीडियो
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget