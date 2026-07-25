धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा- मुझे हीरो मत बनाइए क्योंकि...

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर'कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने लोगों से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा है कि मुझे हीरो मत बनाइए. दीपके ने कहा 'मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं. धर्मेंद्र प्रधान के आज इस्तीफा देने की वजह से मुझे हीरो मत बनाइए. यह गलती मत कीजिएगा. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कारण मुझे हीरो मत बनाइए. एक व्यक्ति को हीरो बनाने की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है.

इसके साथ ही दीपके ने कहा कि यह पहला विकेट है. हम यहीं नहीं रुकेंगे. यह तो बस शुरुआत है. मैं उन सभी छात्रों और वॉलंटियर्स को सलाम करता हूँ जो पिछले 36 दिनों से यहां बैठे हैं. अभिजीत ने कहा कि यह भारत के संविधान की जीत है. यह भारत के लोगों की जीत है.

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'प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि...'

दीपके ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं.’ CJP संस्थापक ने कहा,‘लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए. जब ​​आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं.’ हालांकि, दीपके ने स्पष्ट किया कि आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा, ‘हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे ही नहीं जाएंगे. हम कॉकरोच हैं. एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं. अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है. कॉकरोच से पंगा मत लो.’

प्रधान के इस्तीफे पर दीपके ने इसे आंदोलन की ‘‘पहली जीत’’ बताया और यह भी कहा कि बाकी मांगें - जैसे पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना - अभी पूरी होनी बाकी हैं. दीपके ने कहा, ‘‘जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए. ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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उधर, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि अगर आप हमारी तीन मांगें लिखित रूप में मान लेते हैं, तो हम घर चले जाएंगे. हमने देश भर में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने की अनुमति मांगी है. सभी को शाम 6:00 बजे देश भर में कैंडल मार्च निकालना चाहिए.'