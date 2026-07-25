Dharmendra Pradhan Resignation: 'अभी जंतर-मंतर न आएं', दिल्ली पुलिस की अपील, जश्न के माहौल के लगातार जमा हो रहे लोग
Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर-मंतर पर छात्रों में खुशी की लहर छा गई. इसी के साथ दिल्लीभर से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होने आने लगे हैं. पुलिस की अपील है कि ऐसा न करें.
नीट पेपर लीक और 21 नीट कैंडिडेट्स की मौत की जवाबदेही की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन आखिरकार सफल हो गया है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. यह खबर जैसे ही जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों को हुई, वहां खुशी का माहौल छा गया. वहां तो लोग चीख पुकार कर जश्न मना ही रहे हैं, साथ ही दिल्ली भर से भी अन्य छात्र और लोग जंतर-मंतर पहुंचने निकल पड़े जिससे वहां भारी ट्रैफिक की स्थिति बन रही है.
दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील है कि ऐसा न करें. नई दिल्ली के रास्ते पर आने से बचें. बहुत जरूरी होने पर वैक्लिपक मार्गों का इस्तेमाल करें क्योंकि यहां भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया है और लोगों को परेशानी हो सकती है.
Citizens are advised to avoid traveling towards the New Delhi area due to heavy crowds and high traffic congestion observed across the district.— Delhi Police (@DelhiPolice) July 25, 2026
Commuters should use alternative routes to prevent delays and ensure a hassle-free journey.@dtptraffic#DPUpdates pic.twitter.com/V6JsqRUKnC