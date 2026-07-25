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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDharmendra Pradhan Resignation: 'अभी जंतर-मंतर न आएं', दिल्ली पुलिस की अपील, जश्न के माहौल के लगातार जमा हो रहे लोग

Dharmendra Pradhan Resignation: 'अभी जंतर-मंतर न आएं', दिल्ली पुलिस की अपील, जश्न के माहौल के लगातार जमा हो रहे लोग

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर-मंतर पर छात्रों में खुशी की लहर छा गई. इसी के साथ दिल्लीभर से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होने आने लगे हैं. पुलिस की अपील है कि ऐसा न करें.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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नीट पेपर लीक और 21 नीट कैंडिडेट्स की मौत की जवाबदेही की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन आखिरकार सफल हो गया है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. यह खबर जैसे ही जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों को हुई, वहां खुशी का माहौल छा गया. वहां तो लोग चीख पुकार कर जश्न मना ही रहे हैं, साथ ही दिल्ली भर से भी अन्य छात्र और लोग जंतर-मंतर पहुंचने निकल पड़े जिससे वहां भारी ट्रैफिक की स्थिति बन रही है.  

दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील है कि ऐसा न करें. नई दिल्ली के रास्ते पर आने से बचें. बहुत जरूरी होने पर वैक्लिपक मार्गों का इस्तेमाल करें क्योंकि यहां भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया है और लोगों को परेशानी हो सकती है.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 25 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Delhi Protest Jantar Mantar Protest DELHI NEWS DELHI POLICE CJP Protest
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