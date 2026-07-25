दिल्ली का जंतर-मंतर इस वक्त Gen-G से अटा पड़ा है. देश के छात्र देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं. लेकिन इन सभी के बीच विरोध और प्रदर्शन करने का तरीका भी Gen-G ने बदल दिया है. जब हाथ में माइक और सामने कैमरे आए, तो जेन-जी ने बिना कुछ कड़वा बोले, अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे-ऐसे इशारे कर दिए कि देखने वाले भी सिर खुजलाने लगे. वायरल हो रहे वीडियोज में युवा कभी अंगूठा-उंगली मिलाकर 'हार्ट' बना रहे हैं, तो कभी उंगलियां आपस में टकराकर अपनी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं. पारंपरिक राजनीति और गंभीर प्रदर्शनों के बीच इन कूल और ट्रेंडी 'हैंड जेस्चर्स' ने पूरे आंदोलन का रुख ही सोशल मीडिया की तरफ मोड़ दिया है.

नारों से ज्यादा वायरल हुए ये तीन अनोखे इशारे

प्रदर्शन के दौरान वायरल हो रहे वीडियोज में तीन मुख्य इशारे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. पहला है 'कोरियन फिंगर हार्ट' (🫰), जो के-पॉप और के-ड्रामा कल्चर से आया है और युवा इसके जरिए अपना सपोर्ट और प्यार जता रहे हैं. कई बार युवा इस इशारे को दिल्ली पुलिस के सामने भी करते हैं जिसका मतलब है कि थोड़ा तो दिल नर्म रखो. दूसरा इशारा है 'अ लिटिल बिट' (🤏, जिसमें तर्जनी और अंगूठे के बीच थोड़ा सा गैप बनाकर किसी चीज को 'बहुत छोटा' या 'कम' बताया जाता है. वहीं तीसरा इशारा 'नर्वस जेस्चर' (👉👈) है, जिसमें दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को आपस में छुआया जाता है, जो हिचकिचाहट और नर्वसनेस को दर्शाता है.

कैमरे के सामने अनोखा अंदाज, हैरान रह गए रिपोर्टर

जंतर-मंतर पर ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे मीडियाकर्मियों के लिए भी यह अनुभव काफी नया है. जब रिपोर्टर युवाओं से कड़े सवाल पूछते हैं, तो वे भाषणबाजी की जगह इन जेस्चर्स का इस्तेमाल कर कूल अंदाज में जवाब देते हैं. इंटरनेट पर इन क्लिप्स को खूब शेयर किया जा रहा है. युवाओं का कहना है कि यह उनका अपनी बात रखने और विरोध जताने का नया डिजिटल तरीका है. एक और इशारा है जिसे फिट चेक का नाम दिया जा रहा है, जिसमें जेन-जी खड़े होकर पोज देते हैं और खुद ही अपनी पूरी बॉडी को चेक करते हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हम एक दम तैयार होकर दिल्ली पुलिस की लाठी खाने जा रहे हैं.

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यूजर्स बोले- अब तक का सबसे मजेदार प्रोटेस्ट है

वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने जेन-जी के इस प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हो रहे इन मजेदार इशारों पर मजेदार कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा...जेन-जी से गलत पंगा ले लिया. एक और यूजर ने लिखा...जेन-जी ही परिवर्तन लाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तक का सबसे शानदार और मजेदार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है.

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