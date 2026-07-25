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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजंतर-मंतर पर Gen-Z की 'नो-फिल्टर' क्रांति, उंगलियों के इशारों से मचाया बवाल, समझिए इन इशारों का मतलब

जंतर-मंतर पर Gen-Z की 'नो-फिल्टर' क्रांति, उंगलियों के इशारों से मचाया बवाल, समझिए इन इशारों का मतलब

प्रदर्शन के दौरान वायरल हो रहे वीडियोज में तीन मुख्य इशारे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. पहला है 'कोरियन फिंगर हार्ट' (🫰), जो के-पॉप और के-ड्रामा कल्चर से आया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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दिल्ली का जंतर-मंतर इस वक्त Gen-G से अटा पड़ा है. देश के छात्र देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं. लेकिन इन सभी के बीच विरोध और प्रदर्शन करने का तरीका भी Gen-G ने बदल दिया है.  जब हाथ में माइक और सामने कैमरे आए, तो जेन-जी ने बिना कुछ कड़वा बोले, अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे-ऐसे इशारे कर दिए कि देखने वाले भी सिर खुजलाने लगे. वायरल हो रहे वीडियोज में युवा कभी अंगूठा-उंगली मिलाकर 'हार्ट' बना रहे हैं, तो कभी उंगलियां आपस में टकराकर अपनी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं. पारंपरिक राजनीति और गंभीर प्रदर्शनों के बीच इन कूल और ट्रेंडी 'हैंड जेस्चर्स' ने पूरे आंदोलन का रुख ही सोशल मीडिया की तरफ मोड़ दिया है.

नारों से ज्यादा वायरल हुए ये तीन अनोखे इशारे

प्रदर्शन के दौरान वायरल हो रहे वीडियोज में तीन मुख्य इशारे सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. पहला है 'कोरियन फिंगर हार्ट' (🫰), जो के-पॉप और के-ड्रामा कल्चर से आया है और युवा इसके जरिए अपना सपोर्ट और प्यार जता रहे हैं. कई बार युवा इस इशारे को दिल्ली पुलिस के सामने भी करते हैं जिसका मतलब है कि थोड़ा तो दिल नर्म रखो. दूसरा इशारा है 'अ लिटिल बिट' (🤏, जिसमें तर्जनी और अंगूठे के बीच थोड़ा सा गैप बनाकर किसी चीज को 'बहुत छोटा' या 'कम' बताया जाता है. वहीं तीसरा इशारा 'नर्वस जेस्चर' (👉👈) है, जिसमें दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को आपस में छुआया जाता है, जो हिचकिचाहट और नर्वसनेस को दर्शाता है.

हालांकि आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.

कैमरे के सामने अनोखा अंदाज, हैरान रह गए रिपोर्टर

जंतर-मंतर पर ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे मीडियाकर्मियों के लिए भी यह अनुभव काफी नया है. जब रिपोर्टर युवाओं से कड़े सवाल पूछते हैं, तो वे भाषणबाजी की जगह इन जेस्चर्स का इस्तेमाल कर कूल अंदाज में जवाब देते हैं. इंटरनेट पर इन क्लिप्स को खूब शेयर किया जा रहा है. युवाओं का कहना है कि यह उनका अपनी बात रखने और विरोध जताने का नया डिजिटल तरीका है. एक और इशारा है जिसे फिट चेक का नाम दिया जा रहा है, जिसमें जेन-जी खड़े होकर पोज देते हैं और खुद ही अपनी पूरी बॉडी को चेक करते हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हम एक दम तैयार होकर दिल्ली पुलिस की लाठी खाने जा रहे हैं.

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यूजर्स बोले- अब तक का सबसे मजेदार प्रोटेस्ट है

वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने जेन-जी के इस प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हो रहे इन मजेदार इशारों पर मजेदार कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा...जेन-जी से गलत पंगा ले लिया. एक और यूजर ने लिखा...जेन-जी ही परिवर्तन लाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तक का सबसे शानदार और मजेदार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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