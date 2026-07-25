#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर- मंतर पर जश्न, राजीव चौक समेत ये मेट्रो स्टेशन खोले गए

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर- मंतर पर जश्न, राजीव चौक समेत ये मेट्रो स्टेशन खोले गए

Delhi Metro Update: राजीव, चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों को अब खोल दिया गया है. इसकी जानकारी DMRC ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है. बाकी स्टेशन जल्द शुरू हो जाएंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के चलते दिल्ली में 16 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, जिसमें से आज राजीव, चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों को अब खोल दिया गया है. इसकी जानकारी DMRC ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है. माना जा रहा है कि अब और भी बाकी स्टेशन जल्द शुरू हो जाएंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आंदोलन थमने की उम्मीद है, जिसके चलते दिल्ली की यातायात व्यवस्था के पटरी पर लौटने के आसार हैं. विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरे हुए था. 

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा- मुझे हीरो मत बनाइए क्योंकि...

क्यों बंद हुए थे मेट्रो स्टेशन ?

 यहां बता दें कि  20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए येलो और रेड लाइन के कई महत्वपूर्ण स्टेशन बंद करने का फैसला लिया था. इनमें राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग समेत 16 से ज्यादा स्टेशन शामिल थे. आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह कदम उठाया गया था.

4-5 दिन बंद रहे मेट्रो स्टेशन 

ज्यादातर मेट्रो स्टेशन बीते 4-5 दिनों से बंद थे. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों-युवाओं का आंदोलन जारी था. जिस कारण मेट्रो प्रशासन को यात्री सुविधा के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी. मेट्रो में रोजान औसतन लाखों यात्री सफर करते हैं. इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बंद होने से ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्टूडेंट और आम लोगों को भारी परेशानी हुई. लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़े, जिसका भार सड़कों पर दिखाई दिया था.

DMRC का अपडेट

DMRC यात्री सुविधाओं को लेकर लगातर अपडेट जारी कर रहा है. साथ ही यात्रियों से अपील की गयी है कि अधिकारिक वेबसाइट चेक करें. जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी बाकी स्टेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 'प्रधान' के इस्तीफे के लिए युवाओं को क्या कीमत चुकानी पड़ी? कपिल सिब्बल कह दी बड़ी बात

Published at : 25 Jul 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DMRC  DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर- मंतर पर जश्न, राजीव चौक समेत ये मेट्रो स्टेशन खोले गए
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर- मंतर पर जश्न, राजीव चौक समेत ये मेट्रो स्टेशन खोले गए
दिल्ली NCR
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा- मुझे हीरो मत बनाइए क्योंकि...
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, कहा- मुझे हीरो मत बनाइए क्योंकि...
दिल्ली NCR
'प्रधान' के इस्तीफे के लिए युवाओं को क्या कीमत चुकानी पड़ी? कपिल सिब्बल कह दी बड़ी बात
'प्रधान' के इस्तीफे के लिए युवाओं को क्या कीमत चुकानी पड़ी? कपिल सिब्बल कह दी बड़ी बात
दिल्ली NCR
Dharmendra Pradhan Resignation: 'अभी जंतर-मंतर न आएं', दिल्ली पुलिस की अपील, जश्न के माहौल के लगातार जमा हो रहे लोग
'अभी जंतर-मंतर न आएं', दिल्ली पुलिस की अपील, जश्न के माहौल के लगातार जमा हो रहे लोग
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
दिल्ली NCR
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
'अब देश में हर गलती की...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे AAP नेता संजय सिंह का बड़ा बयान
क्रिकेट
बेन स्टोक्स ने वनडे में टी20 स्टाइल में जड़ा तूफानी अर्धशतक, IPL में मिल सकती है करोड़ों की डील
बेन स्टोक्स ने वनडे में टी20 स्टाइल में जड़ा तूफानी अर्धशतक, IPL में मिल सकती है करोड़ों की डील
इंडिया
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
'तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जानें क्या बोलीं प्रियंका गांधी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान
'नकल माफिया मिट्टी में...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, कहा - 'घबराहट में सरकार ने...'
महाराष्ट्र
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके की मां बोलीं- कभी-कभी मुझे डर भी लगता था...
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके की मां बोलीं- कभी-कभी मुझे डर भी लगता था...
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget