धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर- मंतर पर जश्न, राजीव चौक समेत ये मेट्रो स्टेशन खोले गए

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के चलते दिल्ली में 16 से अधिक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, जिसमें से आज राजीव, चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों को अब खोल दिया गया है. इसकी जानकारी DMRC ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है. माना जा रहा है कि अब और भी बाकी स्टेशन जल्द शुरू हो जाएंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आंदोलन थमने की उम्मीद है, जिसके चलते दिल्ली की यातायात व्यवस्था के पटरी पर लौटने के आसार हैं. विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरे हुए था.

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क्यों बंद हुए थे मेट्रो स्टेशन ?

यहां बता दें कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए येलो और रेड लाइन के कई महत्वपूर्ण स्टेशन बंद करने का फैसला लिया था. इनमें राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग समेत 16 से ज्यादा स्टेशन शामिल थे. आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह कदम उठाया गया था.

4-5 दिन बंद रहे मेट्रो स्टेशन

ज्यादातर मेट्रो स्टेशन बीते 4-5 दिनों से बंद थे. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों-युवाओं का आंदोलन जारी था. जिस कारण मेट्रो प्रशासन को यात्री सुविधा के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी. मेट्रो में रोजान औसतन लाखों यात्री सफर करते हैं. इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बंद होने से ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्टूडेंट और आम लोगों को भारी परेशानी हुई. लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़े, जिसका भार सड़कों पर दिखाई दिया था.

DMRC का अपडेट

DMRC यात्री सुविधाओं को लेकर लगातर अपडेट जारी कर रहा है. साथ ही यात्रियों से अपील की गयी है कि अधिकारिक वेबसाइट चेक करें. जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी बाकी स्टेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे.

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