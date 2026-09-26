DGHS में 700 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड राजीव अरोड़ा 4 दिन की ACB रिमांड पर

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और मशीनों की खरीद में हुए करीब 700 करोड़ के घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है. इस केस के मुख्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ राजीव अरोड़ा उर्फ राजीव रंगीला को कोर्ट ने 4 दिन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है.

राउज एवन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने कहा है कि आरोपी को 29 सितंबर तक ACB की कस्टडी में रखा जाएगा. उसे 24 सितंबर को अमेरिका से लौटते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था.

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आखिर मामला क्या है

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम के डिप्टी डायरेक्टर ने शिकायत की थी कि अस्पतालों के लिए मशीनें खरीदने में भारी गड़बड़ी हुई है. जैसे - CR Radio, बेहोश करने वाली मशीन, X-ray मशीन और दूसरी जरूरी चीजों की खरीद में नियमों को ताक पर रख दिया गया.

आरोप है कि रंगीला ने जुगाड़ लगाकर एक ऐसा खेल किया कि जहाँ सिर्फ 2 पोर्टेबल X-ray मशीनों का टेंडर निकला था, वहाँ उसने 448 मशीनें सप्लाई करने का ऑर्डर ले लिया. इसी तरह बाकी मशीनों में भी गड़बड़ी की गई.

ACB ने कस्टडी क्यों मांगी

राउज एवन्यू कोर्ट में ACB की तरफ से सीनियर सरकारी वकील कुमार संजय ने कहा इस मामले में यह आरोपी शुरू में फरार था. इसे पकड़ने के लिए LOC जारी करना पड़ा फिर गैर-जमानती वारंट निकालना पड़ा फिर भी नहीं आया तो भगोड़ा घोषित करना पड़ा.



ACB ने कहा मामले में जांच के लिए रंगीला से पूछताछ बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके ये पूरा घोटाला कैसे किया गया ,इसमें और कौन-कौन से सरकारी अफसर और प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं. पैसा कहाँ-कहाँ गया, पूरा मनी ट्रेल क्या है. टेंडर की जो फाइलें गायब हैं और दूसरे कागजात, वो कहां हैं.

राउज एवन्यू कोर्ट में आरोपी के वकील ने दी अहम दलील

वहीं आरोपी के वकील विक्रम सिंह पंवार ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा जांच तो पहले ही पूरी हो चुकी है. 3 आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है. सारे सबूत ACB के पास पहले से हैं फिर मेरे मुवक्किल को 4 दिन रिमांड में रखने की क्या जरूरत है. यह कानूनी रूप से गलत है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं और ACB ने जो कारण बताए हैं, वो पुलिस रिमांड के लिए जायज हैं. इसलिए गिरफ्तारी सही है और 4 दिन की कस्टडी दी जाती है.

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