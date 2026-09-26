गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDGHS में 700 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड राजीव अरोड़ा 4 दिन की ACB रिमांड पर

DGHS में 700 करोड़ का घोटाला, मास्टरमाइंड राजीव अरोड़ा 4 दिन की ACB रिमांड पर

स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम के डिप्टी डायरेक्टर ने शिकायत की थी कि अस्पतालों के लिए मशीनें खरीदने में भारी गड़बड़ी हुई है. जैसे - CR Radio, बेहोश करने वाली मशीन, आदि.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 26 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और मशीनों की खरीद में हुए करीब 700 करोड़ के घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है. इस केस के मुख्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ राजीव अरोड़ा उर्फ राजीव रंगीला को कोर्ट ने 4 दिन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है. 

राउज एवन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने कहा है कि आरोपी को 29 सितंबर तक ACB की कस्टडी में रखा जाएगा. उसे 24 सितंबर को अमेरिका से लौटते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत
दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा
सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो में होगा योजनाओं का प्रचार, CM ने 5 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
दिल्ली मेट्रो में होगा योजनाओं का प्रचार, CM ने 5 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत

आखिर मामला क्या है 

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम के डिप्टी डायरेक्टर ने शिकायत की थी कि अस्पतालों के लिए मशीनें खरीदने में भारी गड़बड़ी हुई है. जैसे - CR Radio, बेहोश करने वाली मशीन, X-ray मशीन और दूसरी जरूरी चीजों की खरीद में नियमों को ताक पर रख दिया गया. 

आरोप है कि रंगीला ने जुगाड़ लगाकर एक ऐसा खेल किया कि जहाँ सिर्फ 2 पोर्टेबल X-ray मशीनों का टेंडर निकला था, वहाँ उसने 448 मशीनें सप्लाई करने का ऑर्डर ले लिया. इसी तरह बाकी मशीनों में भी गड़बड़ी की गई.

ACB ने कस्टडी क्यों मांगी

राउज एवन्यू कोर्ट में ACB की तरफ से सीनियर सरकारी वकील कुमार संजय ने कहा इस मामले में यह आरोपी शुरू में फरार था. इसे पकड़ने के लिए LOC जारी करना पड़ा फिर गैर-जमानती वारंट निकालना पड़ा फिर भी नहीं आया तो भगोड़ा घोषित करना पड़ा.
 
ACB ने कहा मामले में जांच के लिए रंगीला से पूछताछ बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके ये पूरा घोटाला कैसे किया गया ,इसमें और कौन-कौन से सरकारी अफसर और प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं. पैसा कहाँ-कहाँ गया, पूरा मनी ट्रेल क्या है. टेंडर की जो फाइलें गायब हैं और दूसरे कागजात, वो कहां हैं. 

राउज एवन्यू कोर्ट में आरोपी के वकील ने दी अहम दलील

वहीं आरोपी के वकील विक्रम सिंह पंवार ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा जांच तो पहले ही पूरी हो चुकी है. 3 आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है. सारे सबूत ACB के पास पहले से हैं फिर मेरे मुवक्किल को 4 दिन रिमांड में रखने की क्या जरूरत है. यह कानूनी रूप से गलत है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं और ACB ने जो कारण बताए हैं, वो पुलिस रिमांड के लिए जायज हैं. इसलिए गिरफ्तारी सही है और 4 दिन की कस्टडी दी जाती है. 

सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा

Published at : 26 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत
दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा
सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो में होगा योजनाओं का प्रचार, CM ने 5 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
दिल्ली मेट्रो में होगा योजनाओं का प्रचार, CM ने 5 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
पंजाब
क्या अमरिंदर सिंह का BJP से हुआ मोहभंग? कहा- वो कुछ नहीं पूछते
क्या अमरिंदर सिंह का BJP से हुआ मोहभंग? कहा- वो कुछ नहीं पूछते
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की स्टारकास्ट, पेस्टेल साड़ी में फातिमा सना शेख ने ढाया कहर
'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंची 'हुंकार' की टीम, फातिमा सना शेख के ग्लैमरस लुक ने खींचा ध्यान
क्रिकेट
आर्थिक संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट, खिलाड़ियों की सैलरी कटी; टूर्नामेंट रद्द
आर्थिक संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट, खिलाड़ियों की सैलरी कटी; टूर्नामेंट रद्द
विश्व
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
कांगो में बड़ा विमान हादसा, 2 सैन्य अधिकारी समेत 14 की मौत
दिल्ली NCR
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
दिल्ली में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल, हल्की ठंड का एहसास
ट्रेंडिंग
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
टैक्सी में सिगरेट पीने पर भिड़े ड्राइवर और यात्री, वीडियो वायरल
शिक्षा
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
DU की गोल्ड मेडलिस्ट से IPS तक, जानें लेडी सिंघम मंजिल सैनी की कहानी
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget