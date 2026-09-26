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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत

दिल्ली में भी BJP को चुनौती देगी जन सुराज? प्रशांत किशोर ने दिए संकेत

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अब बिहार के बाद दिल्ली में विस्तार की तैयारी कर रही है. रविवार को JSP समर्थकों की बैठक में दिल्ली संगठन के लिए संचालन समिति का ऐलान हो सकता है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बिहार से बाहर पार्टी का विस्तार करने की तैयारी में जुट गए हैं. पार्टी ने दिल्ली को बिहार के बाहर अपने राजनीतिक विस्तार का पहला पड़ाव बनाया है. इसी सिलसिले में रविवार (27 सितंबर) को राजधानी दिल्ली में JSP समर्थकों की एक अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में दिल्ली में पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए संचालन समिति का ऐलान किया जा सकता है.

प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली JSP दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है. पार्टी की कोशिश है कि राजधानी में एक मजबूत संगठन बनाया जाए और आने वाले चुनावों में सीधे मैदान में उतरा जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार की बैठक में दिल्ली में पार्टी के कामकाज और संगठन को संभालने वाली संचालन समिति बनाई जा सकती है.

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JSP से जुड़े बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई समर्थक इस बैठक में शामिल हो सकते हैं. बैठक के लिए लोक कला मंच या जनपथ स्थित वेस्टर्न कोर्ट में से किसी एक जगह को चुने जाने की संभावना है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, JSP दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने के लिए जगह भी तलाश रही है. कुछ जगहों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है और अब किराये या लीज से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं.

बिहार के बाद दिल्ली पर नजर

प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना की थी. पार्टी ने पहली बार नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा. JSP ने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी.

इसके बाद किशोर ने चुनावी राजनीति में अपनी वापसी की और बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत दर्ज की. यह सीट BJP के विधायक नितिन नबीन के राज्यसभा जाने और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद खाली हुई थी.

अब JSP बिहार से आगे बढ़कर दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है. पार्टी की नजर सिर्फ एक चुनाव पर नहीं, बल्कि आने वाले कई चुनावों पर है.

MCD से विधानसभा तक चुनाव लड़ने की तैयारी

JSP से जुड़े नेताओं के मुताबिक, पार्टी दिल्ली में आने वाले सभी बड़े चुनावों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है. इसमें 2027 के दिल्ली नगर निगम चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव शामिल हैं.

पार्टी से जुड़े प्रोफेसर शांतनु कुमार का कहना है कि दिल्ली में अभी JSP का औपचारिक संगठन नहीं है, फिर भी पार्टी के लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और प्रशांत किशोर के विजन के बारे में बता रहे हैं. उनके मुताबिक, लोगों की प्रतिक्रिया अब तक सकारात्मक रही है.

पूर्वांचली वोटरों पर भी नजर

दिल्ली की राजनीति में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्वांचली मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है. JSP भी इस बड़े वोटर वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है. हालांकि पार्टी का कहना है कि उसका फोकस सिर्फ पूर्वांचलियों पर नहीं होगा, बल्कि वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी.

पार्टी दिल्ली में प्रदूषण, यमुना की सफाई और दूसरी स्थानीय समस्याओं को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल कर सकती है. JSP नेताओं का कहना है कि इन समस्याओं के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं होने के बावजूद उनका असर जमीन पर पर्याप्त नहीं दिखता. ऐसे में पार्टी नए और व्यावहारिक समाधान पेश करने की बात कह रही है.

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BJP और AAP के बीच तीसरे विकल्प की कोशिश

दिल्ली में फिलहाल BJP और AAP के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर देखने को मिलती रही है. 2025 के विधानसभा चुनाव में BJP ने 70 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि AAP को 22 सीटें मिलीं. कांग्रेस लगातार दूसरी बार विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी.

अब प्रशांत किशोर की JSP इसी राजनीतिक माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. दिल्ली में संगठन खड़ा करने के बाद पार्टी किस तरह चुनावी रणनीति तैयार करती है और उसे जनता से कितना समर्थन मिलता है, यह आने वाले समय में साफ होगा.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 26 Sep 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
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