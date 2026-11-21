भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) और मेटा के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के इंस्टाग्राम अकाउंट महज एक घंटे के भीतर भारत में प्रतिबंधित (Withheld) कर दिए गए. संगठन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक आवाज दबाने की कोशिश बताते हुए मेटा पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पोस्ट हटाने और अकाउंट प्रतिबंधित करने का सिलसिला नहीं रुका, तो मेटा के कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी.

युवा कांग्रेस का आरोप है कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है. संगठन के मुताबिक, मेटा लगातार उसके राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हटा रहा है. दावा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ ही सेकंड में पोस्ट डिलीट कर दी जाती हैं. एक दिन में 10 से 15 पोस्ट तक हटाए जाने की बात भी कही गई है.

भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप

भारतीय युवा कांग्रेस ने मेटा की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर मनीष शर्मा और उदय भानु चिब के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में प्रतिबंधित किए गए. संगठन का आरोप है कि जब भी कांग्रेस या युवा कांग्रेस मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आवाज उठाती है, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को निशाना बनाया जाता है. युवा कांग्रेस ने मेटा को एक स्वतंत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाने की नसीहत देते हुए कहा है कि भारत में कारोबार जारी रखना है तो उसे किसी राजनीतिक दल के फ्रंटल संगठन की तरह काम करने के बजाय निष्पक्षता बनाए रखनी होगी.

संगठन ने इस पूरे मामले को संविधान से जुड़े अधिकारों का सवाल भी बताया है. उसका कहना है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और कोई विदेशी कंपनी किसी राजनीतिक दल के इशारे पर इस अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती.

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मेटा के कार्यालयों में तालाबंदी की चेतावनी

युवा कांग्रेस के बयान में मेटा के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. संगठन ने साफ कहा है कि अब पोस्ट हटाने और राजनीतिक आवाज दबाने की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चेतावनी दी गई है कि यदि मेटा ने यह सिलसिला बंद नहीं किया, तो उसके कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी और भारत में उसके कारोबार का विरोध किया जाएगा. बयान में मेटा को आरएसएस और भाजपा के प्रभाव से बाहर निकलकर स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की तरह काम करने की सलाह भी दी गई है. युवा कांग्रेस ने अपने विरोध को गांधी और भगत सिंह की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास करती है, लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी. संगठन ने मेटा को उसके फैसलों के परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है.

भाजपा नेताओं के अकाउंट को लेकर उठाए सवाल

युवा कांग्रेस ने मेटा की कार्रवाई में राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा भी उठाया है. संगठन का दावा है कि उसने भाजपा के किसी नेता का अकाउंट प्रतिबंधित होते या भाजपा के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट हटाए जाते नहीं देखा है. इसके उलट, कांग्रेस और युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है.

'डिजिटल आजादी अभियान' के जरिए कानूनी लड़ाई

भारतीय युवा कांग्रेस का कहना है कि वह पहले से ही अपने 'डिजिटल आज़ादी अभियान' के माध्यम से उन कंटेंट क्रिएटर्स और स्वतंत्र आवाजों का समर्थन कर रही है, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है. इस अभियान के तहत संगठन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करा रहा है, जिनकी पोस्ट या आवाज को दबाने की कोशिश किए जाने का आरोप है.अब युवा कांग्रेस ने मेटा के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर लड़ाई तेज करने का संकेत दिया है. संगठन का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने की घटना ने विवाद को नए स्तर पर पहुंचा दिया है.

युवा कांग्रेस ने अपने बयान के अंत में मेटा को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अब इस मामले में जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है. संगठन का रुख साफ है. सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने की कार्रवाई जारी रही, तो विरोध भी तेज होगा.