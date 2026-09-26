सत्य निकेतन हादसा: HC में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, MCD का भी बड़ा खुलासा

सत्य निकेतन PG हादसा मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. वहीं, MCD ने भी अपना हलफनामा कोर्ट को दिया है. अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने बताया है कि 6 सितंबर को दोपहर 1:34 बजे PG की इमारत गिरी थी. हादसे में मलबे के नीचे कई लोग दब गए थे. हादसे के बाद 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए. मरने वालों में 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल थे.

सभी शवों का AIIMS ट्रॉमा सेंटर में पोस्टमार्टम कराया गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पुरानी इमारत में बिना अनुमति निर्माण और बदलाव का काम चल रहा था. जांच के मुताबिक, इन बदलावों से इमारत पर ज्यादा वजन पड़ा और उसकी मजबूती प्रभावित हुई, जिससे वो गिर गई. हालांकि, हादसे की सही वजह जानने के लिए विशेषज्ञों की जांच अभी जारी है.

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बिना अनुमति के शुरू कराया गया निर्माण कार्य

हादसे से करीब 10-12 दिन पहले इमारत में निर्माण और मरम्मत का काम शुरू हुआ था. पुलिस के अनुसार, इसके लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी. परिवार ने बिना किसी योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह के काम कराया. निर्माण का काम करने के लिए राजमिस्त्री/ठेकेदार सानोज को लगाया गया था. पुलिस का कहना है कि उसने भी दो अयोग्य मजदूरों को काम पर लगाया था दिल्ली पुलिस के मुताबिक, PG संचालकों ने इमारत की सुरक्षा और निर्माण कार्य की स्थिति की सही जांच नहीं कराई थी.

PG संचालकों ने छात्रों की जान को जोखिम में डाला?

पुलिस के अनुसार, PG संचालकों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए और उन्हें चल रहे निर्माण कार्य के खतरे के बारे में भी सही तरीके से नहीं बताया. जांच में यह भी सामने आया कि इमारत को कमर्शियल तौर पर किराए पर दिया जा रहा था, लेकिन जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इनमें मकान मालिक परिवार के सदस्य, ठेकेदार और PG संचालक शामिल हैं.

हादसे के बाद फरार हो गए आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी मौके से चले गए और तुरंत मदद करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई. इस मामले में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. हादसे की अंतिम वजह अभी तय नहीं हुई है. पुलिस विशेषज्ञों से स्ट्रक्चरल जांच और रिपोर्ट ले रही है. साथ ही जमीन, बिजली-पानी, निर्माण, किराए के एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.

MCD का हाई कोर्ट में हलफनामा

वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली के सत्य निकेतन में PG बिल्डिंग गिरने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ MCD लगातार कार्रवाई कर रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में MCD ने बताया कि अब तक 543 प्रॉपर्टी गिराई गई हैं, 178 को सील किया गया है और 354 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

MCD ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई सिर्फ प्रॉपर्टी मालिकों तक सीमित नहीं रही. मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें संबंधित जोन के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं.

केवल 512 PG कर रहे नियमों का पालन

MCD के मुताबिक दिल्ली में इस समय 2,453 PG चल रहे हैं. इनमें कुल 32,247 कमरे हैं, जहां करीब 50,529 लोग रह रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 512 PG ही मास्टर प्लान के नियमों के मुताबिक चल रहे हैं. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने PG की वैधता और उन्हें रेगुलेट करने की व्यवस्था पर सवाल उठाए.

कोर्ट ने कहा कि अगर PG मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो उनकी कानूनी स्थिति क्या है? कोर्ट ने नरेला जोन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 82 PG हैं, लेकिन एक भी मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है.

DU को दोबारा जवाब दायर करने के निर्देश

वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को बताया कि उसके पास करीब 5,600 छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा है. वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि DU में करीब 1.3 लाख छात्र पढ़ते हैं. कोर्ट ने DU के जवाब को बिल्कुल अस्पष्ट बताया और नया जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट 14 अक्टूबर को करेगा मामले की अहम सुनवाई

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