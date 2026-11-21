दिल्ली के दक्षिणी इलाके में शनिवार (21 नवंबर) को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जरूर जान लें. इलाके में एक साथ 27 से ज्यादा शादी समारोह आयोजित होने जा रहे हैं. इन समारोहों में 12 हजार से अधिक मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में दक्षिण दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर जाम लग सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे देखते हुए वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस के मुताबिक, इन शादी समारोहों में शामिल होने के लिए करीब 12 हजार मेहमान पहुंच सकते हैं. इससे सड़कों पर लगभग 5 हजार अतिरिक्त वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है. शादी समारोह मुख्य रूप से एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बंध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर आयोजित किए जाएंगे. इन इलाकों में शाम के समय यातायात का दबाव ज्यादा रह सकता है.

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इन प्रमुख सड़कों पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, एसएसएन मार्ग, 100 फुटा रोड, अनुव्रत मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मंडी रोड, जौनापुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और महरौली-महिपालपुर रोड पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है. इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है.

पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके बावजूद लोगों को सलाह दी गई है कि वे बेवजह इन सड़कों पर जाने से बचें. जरूरत पड़ने पर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, ताकि समय और ईंधन दोनों की बचत हो सके.

मेहमानों से पार्किंग को लेकर खास अपील

शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों से भी अपील करते हुए कहा गया है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें. सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने से बचें, क्योंकि इससे जाम की समस्या बढ़ सकती है.

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ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हैं. किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और आपातकालीन स्थिति में 112 पर संपर्क किया जा सकता है.