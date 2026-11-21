नई दिल्ली में सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) तीन बड़ी योजनाओं पर काम करने जा रही है. इसके तहत लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और शांति पथ स्थित ब्रिक्स गार्डन में कुल पांच प्रकृति कैफे खोले जाएंगे. वहीं, सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा 30 पुराने सार्वजनिक शौचालयों को हटाकर नए स्मार्ट टॉयलेट बनाए जाएंगे.

NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने इन योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि लोदी गार्डन और नेहरू पार्क में दो-दो, जबकि ब्रिक्स गार्डन में एक प्रकृति कैफे बनाने को मंजूरी दी गई है. इन कैफे का डिजाइन इस तरह तैयार किया जाएगा कि पार्कों की मौजूदा हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पर कोई असर न पड़े.

सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी

वहीं, बिजली की जरूरतों को पूरा करने के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में भी NDMC ने योजना तैयार की है. परिषद के क्षेत्र में अब तक 18.1 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. अब इस व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए करीब 54 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है. इसके तहत सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे.

30 पुराने शौचालयों की जगह बनेंगे स्मार्ट टॉयलेट

सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के लिए NDMC ने 30 पुराने और जर्जर शौचालयों को नए सिरे से बनाने का फैसला किया है. इनमें तीन पिंक टॉयलेट भी शामिल होंगे. नए स्मार्ट टॉयलेट में तकनीक आधारित कई सुविधाएं मिलेंगी. इनमें सेंसर से चलने वाले नल और फ्लश, बिना हाथ लगाए खुलने और बंद होने वाले दरवाजे तथा ऑटोमैटिक लाइटिंग की व्यवस्था होगी. इन शौचालयों के लिए खान मार्केट, जनपथ, मालचा मार्ग, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस और हनुमान मंदिर समेत प्रमुख स्थानों को चुना गया है.

नालों की सफाई पर खर्च होंगे 106 करोड़ रुपये

NDMC की बैठक में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया. प्रमुख नालों की सफाई और उनमें जमा गाद निकालने के काम के लिए करीब 106 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. प्रकृति कैफे, सौर ऊर्जा, स्मार्ट टॉयलेट और नालों की सफाई से जुड़ी इन योजनाओं के जरिए NDMC अपने क्षेत्र में हरित सुविधाओं और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की तैयारी में है.