शादी के सीजन में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए. बाजार में 22 कैरेट के नाम पर ग्राहकों को करीब 20 कैरेट सोना बेचे जाने का मामला सामने आया है. चिंता की बात यह है कि सोने में मिलावट के लिए रेनियम पाउडर जैसी भारी धातुओं का इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इस तरह की मिलावट को सामान्य जांच मशीनों से पकड़ना भी मुश्किल हो सकता है. मामला सामने आने के बाद ज्वैलरी कारोबार में हलचल मच गई है. व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए ग्राहकों और ज्वैलर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है.

देशभर में तुलसी विवाह के साथ शादी का सीजन शुरू हो रहा है. इस दौरान बाजार में बड़े पैमाने पर खरीदारी होने की उम्मीद है. अनुमान के मुताबिक, इस शादी सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां हो सकती हैं. इन शादियों से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में करीब 5 लाख शादियां होने की संभावना है, जिनसे लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हो सकता है.

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शादी के दौरान गहनों की खरीदारी पर परिवार बड़ी रकम खर्च करते हैं. ऐसे में अगर ग्राहक को 22 कैरेट के पैसे देने के बाद 20 कैरेट सोना मिलता है तो उसे सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि सोने में मिलावट की खबर सामने आने के बाद ज्वैलरी कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है.

चीन से आने वाले रेनियम पाउडर को लेकर चिंता

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्टों के जरिए सोने में भारी धातुओं की मिलावट का मामला सामने आया है. इसके बाद देशभर के कई ज्वैलरी कारोबारियों ने संगठन से अपनी चिंता जाहिर की है. कारोबारियों को डर है कि इस तरह की खबरों से ग्राहकों का भरोसा कमजोर हो सकता है और शादी के सीजन में गहनों की बिक्री पर भी असर पड़ सकता है.

बृजेश गोयल ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि सोने का वजन बढ़ाने के लिए रेनियम पाउडर के अलावा रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम जैसी भारी धातुओं का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है. इनमें रेनियम पाउडर को लेकर खास चिंता जताई जा रही है, जिसके चीन से आने की जानकारी दी गई है.

इन धातुओं का घनत्व काफी ज्यादा होता है. इस वजह से इन्हें सोने में मिलाने पर केवल वजन या सामान्य जांच के आधार पर मिलावट पकड़ना आसान नहीं होता. CTI का कहना है कि पुरानी XRF मशीनों और मौजूदा जांच प्रक्रियाओं में भी ऐसी मिलावट पकड़ने की चुनौती हो सकती है.

22 कैरेट बताकर बेचे गए गहने में मिला 81.73 फीसदी सोना

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात एक गहने की जांच से जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक, 22 कैरेट बताकर बेचे जा रहे एक गहने की जांच में असली सोने की मात्रा सिर्फ 81.73 प्रतिशत पाई गई. यानी गहने में सोने की शुद्धता करीब 20 कैरेट के बराबर थी.

जबकि सामान्य तौर पर 22 कैरेट सोने में 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होना जरूरी है. इसका मतलब है कि ग्राहक अगर 22 कैरेट सोने की कीमत चुका रहा है तो उसे उसी के अनुरूप शुद्धता मिलनी चाहिए. लेकिन इस मामले में इससे काफी कम मात्रा में सोना मिलने की बात सामने आई है.

इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि संबंधित गहने के हॉलमार्किंग परीक्षण में पास होने की जानकारी सामने आई है. CTI ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर मिलावट वाला गहना भी जांच में पास हो रहा है तो मौजूदा जांच व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है. हालांकि, यह मामला सामने आई जानकारी और रिपोर्टों पर आधारित है. इसकी व्यापकता और जिम्मेदारी की पुष्टि संबंधित एजेंसियों की जांच से ही हो सकेगी.

CTI ने सरकार के सामने रखीं चार बड़ी मांगें

सोने में मिलावट की आशंका को गंभीर बताते हुए CTI ने सरकार और संबंधित विभागों के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन ने सबसे पहले रेनियम पाउडर के आयात पर रोक लगाने की मांग की है. इसके साथ ही चीन से आने वाले संदिग्ध धातु पाउडर के आयातकों की सूची सार्वजनिक करने को कहा है, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान हो सके.

दूसरी मांग मिलावट करने वाले ज्वैलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. CTI चाहता है कि अगर कोई कारोबारी ग्राहकों को मिलावटी सोना बेचता हुआ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और उसका नाम BIS की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए.

तीसरी मांग BIS Care App में बदलाव करने की है. संगठन का कहना है कि ऐप पर केवल कैरेट या हॉलमार्क की जानकारी देने के बजाय गहने में मौजूद सोने की वास्तविक मात्रा और दूसरी धातुओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए. इससे ग्राहक को पता चल सकेगा कि वह जो गहना खरीद रहा है, उसमें वास्तव में कितना सोना मौजूद है.

चौथी मांग सरकार से सात दिन के भीतर श्वेत पत्र जारी करने की है. इसमें अब तक रेनियम का कितना आयात हुआ, कितने जांच केंद्रों पर गड़बड़ी मिली और कितने ज्वैलर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

ज्वैलर्स को भी दी गई दोबारा जांच कराने की सलाह

CTI ने केवल सरकार से मांगें ही नहीं की हैं, बल्कि ज्वैलरी कारोबारियों के लिए भी कुछ सुझाव जारी किए हैं. संगठन ने कहा है कि कारोबारी अपनी दुकानों में मौजूद सोने और गहनों की दोबारा लैब से जांच कराएं. जांच रिपोर्ट को दुकान में ऐसी जगह लगाया जाए, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें.

इसके अलावा प्रत्येक गहने के साथ एक शुद्धता कार्ड देने की सलाह दी गई है. इस कार्ड में गहने में मौजूद सोने की मात्रा और दूसरी धातुओं की जानकारी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए. संगठन ने पुरानी XRF जांच मशीनों को अपग्रेड करने और रेनियम जैसी भारी धातुओं की पहचान करने वाली नई तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया है.

CTI ने कारोबारियों से यह भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी ऐसे सप्लायर की जानकारी मिलती है, जो मिलावटी सोना बेच रहा है, तो इसकी सूचना संगठन को दें. संगठन का कहना है कि शिकायत करने वाले कारोबारी की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. बृजेश गोयल ने कारोबारियों को आगाह करते हुए कहा, "एक बेईमान ज्वैलर की वजह से 100 ईमानदार ज्वैलर बदनाम होते हैं."

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सोना खरीदने जा रहे हैं तो इन पांच बातों का रखें ध्यान

शादी के लिए सोने के गहने खरीदने वाले ग्राहकों को CTI ने पांच जरूरी सलाह दी हैं. पहली सलाह है कि गहने खरीदते समय हॉलमार्क के साथ GST वाला पक्का बिल जरूर लें. केवल हॉलमार्क देखकर खरीदारी का फैसला न करें. दूसरी बात, गहने पर मौजूद HUID नंबर को BIS Care App पर दुकान में ही जांच लें. इससे गहने से जुड़ी उपलब्ध जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है.

तीसरी सलाह है कि बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर सोना बेचने वाले दुकानदारों से सावधान रहें. अगर कोई कारोबारी बाजार भाव से 3000 से 5000 रुपये कम कीमत पर सोना देने का दावा कर रहा है तो उसकी शुद्धता को लेकर सवाल जरूर करें. चौथी बात, अगर आप पुराने गहने बेच रहे हैं या उन्हें नए गहनों से एक्सचेंज करा रहे हैं तो उनकी शुद्धता की दोबारा जांच करवाएं.

पांचवीं सलाह है कि अगर गहने की शुद्धता को लेकर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो संबंधित अधिकारियों, BIS या CTI के पास शिकायत करें. संगठन ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की बात कही है.