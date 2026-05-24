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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR43 डिग्री सेल्सियस में झुलस रहा दिल्ली और NCR, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

43 डिग्री सेल्सियस में झुलस रहा दिल्ली और NCR, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

Noida Weather Update: मौसम विभाग का साफ़ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा. फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 24 May 2026 02:20 PM (IST)
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उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है. हीट वेव भी लगातार जारी है. सूर्य देव के तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं. भीषण गर्मी से लोग का जीना मुहाल हो गया है. दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा ग्रेटर नोएडा का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

मौसम विभाग का साफ़ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा. फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही. इस भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कत होगा सामना करना पड़ रहा है.

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बुरा हाल 

दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा ग्रेटर नोएडा में भीषण गर्मी का कर देखने को मिल रहा है. इस भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूरा दिल्ली एनसीआर तंदूर की भट्टी की तरह उबलने लगा है, और लगातार हीट वेव पड़ने लगी है. भीषण गर्मी का तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है जो लोगों के लिए बेहद खराब माना जा रहा है. जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है. लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिल रहा है.

अभी जारी रहेगी हीट वेव 

वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम और रुला सकता है, हीट वेव और बढ़ सकती हैं. तापमान का ग्राफ भी और बढ़ सकता है. इसलिए लोगों से या अपील है कि वह अपने घर से अधिक जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले वरना घर से बाहर न निकले. जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं. अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर और सनग्लासेस लगाकर व छाता लेकर चले, अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलें ताकि आप लोग बढ़ते भीषण गर्मी और हीट वेव से बच सके. फिलहाल अभी इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही. आने वाले दिनों में गर्मी और रुला सकती है.

 सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही चल रहे हैं और जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी होती थीं, वो अब खाली हैं. लेकिन भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं. तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोग फिलहाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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Published at : 24 May 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Heat Wave UP NEWS NOIDA NEWS
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