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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: तपती सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, सिर ठंडा रखेगा खास 'AC हेलमेट', ट्रायल शुरू

Delhi News: तपती सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, सिर ठंडा रखेगा खास 'AC हेलमेट', ट्रायल शुरू

Delhi Heatwave: दिल्ली की 50 डिग्री वाली तपती सड़कों पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है.जवानों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए खास 'AC हेलमेट' दिए गए हैं.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 May 2026 09:29 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि दोपहर में सड़कों पर पारा 48 से 50 डिग्री तक चढ़ जाता है. खुली धूप में घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक मैनेज करने वाले पुलिसकर्मी बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे थे. हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकान उनकी रोजमर्रा की समस्या बन गई थी.

लेकिन अब उनके लिए राहत की बड़ी खबर आई है. विभाग ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एयर कूलिंग वाले खास हेलमेट उपलब्ध कराए हैं, जो उनकी सेहत की सुरक्षा में बड़ा सहारा साबित हो रहे हैं. इन हेलमेट में छोटे-छोटे कूलिंग फैन और एयर वेंट लगे हैं, जो बैटरी से चलते हैं. फैन सिर के आसपास ठंडी हवा का संचार करते हैं, जिससे सिर और गर्दन का तापमान नियंत्रित रहता है. हेलमेट आसानी से चार्ज किए जा सकते हैं और ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक चलते रहते हैं. इसके साथ ही विभाग ने पोर्टेबल फैन और ORS के पैकेट्स भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि जवान इस भीषण गर्मी से बेहतर तरीके से निपट सकें.

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जल्द पूरे दिल्ली में ट्रैफिक जवानों को मिलेंगे ये हेलमेट

फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस खास AC हेलमेट की ट्रायल नई दिल्ली जिले में शुरू की गई है. अगर ट्रायल के नतीजे सकारात्मक रहे तो धीरे-धीरे पूरे दिल्ली के सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ये हेलमेट मुहैया कराए जाएंगे. गर्मी के इस मौसम में जवानों की ड्यूटी पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, इसलिए यह पहल उनके लिए वरदान साबित हो सकती है.

जमीन पर जाकर बात की तो जवानों ने क्या कहा?

ABP न्यूज़ की टीम जब सड़क पर मौके पर पहुंची तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी गर्मी की मार झेलते हुए भी इन हेलमेट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए. एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने बताया, “इस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि बहुत मुश्किल होती है. हमारी 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी होती है और लगातार खड़े रहना पड़ता है. दोपहर में सूरज इतना तेज होता है कि सिर फटने जैसा महसूस होता है. लेकिन ये AC हेलमेट, पोर्टेबल फैन और ORS से बहुत राहत मिल रही है. हम अपने सीनियर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा. जैसे-जैसे ये सभी साथियों को मिलेगा, उनको भी बहुत राहत मिलेगी.”

दूसरे एक जवान ने कहा कि पहले दोपहर की ड्यूटी के दौरान खड़ा होना मुश्किल होता था,अब हेलमेट पहनने के बाद काफी फर्क महसूस हो रहा है. सिर ठंडा रहता है और पूरे दिन ड्यूटी करने में थोड़ी बहुत आसानी हो रही है.

गर्मी का कहर और जवानों की चुनौतियां

दिल्ली में इस साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कई दिनों से हीटवेव चल रही है और सड़क पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. लंबे समय तक सीधी धूप में खड़े रहने के कारण उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा था. ऐसे में ये AC हेलमेट उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता हैं.

ट्रैफिक पुलिस का यह प्रयास जवानों की हिफाजत के लिए सराहनीय कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि यह पहल न सिर्फ दिल्ली के ट्रैफिक जवान बल्कि पूरे पुलिस बल के लिए एक बेहतर मिसाल बन सकती है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 24 May 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Police Delhi Heatwave DELHI NEWS
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