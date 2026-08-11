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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'घोटालों की बात...', मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता ने AAP को जमकर घेरा

'घोटालों की बात...', मानसून सत्र में CM रेखा गुप्ता ने AAP को जमकर घेरा

Rekha Gupta News: दिल्ली विधानसभा में CM रेखा गुप्ता ने AAP पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पूर्व सरकार पर घोटालों, जवाबदेही की कमी और योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 10:24 PM (IST)
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दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय प्रशासनिक जवाबदेही की कमी रही, जिसकी वजह से कई मामलों में अनियमितताएं सामने आईं और जनहित से जुड़े काम समय पर पूरे नहीं हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता देकर काम कर रही है. सरकार का फोकस सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने पर नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने और लोगों तक उनका वास्तविक फायदा पहुंचाने पर है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं का बड़े स्तर पर प्रचार किया गया, लेकिन उसके मुताबिक परिणाम सामने नहीं आए. उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं और व्यवस्था में मौजूद कमियों का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा.

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उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इन कमियों को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. सरकार की प्राथमिकता सार्वजनिक धन का इस्तेमाल ऐसे विकास कार्यों में करना है, जिसका सीधा फायदा दिल्ली के लोगों को मिले.

घोटालों की बात किस मुंह से करते हैं?- मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज घोटालों और गड़बड़ियों की बात करते हैं, उन्हें अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पास किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं होने और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाए.

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये लोग (आम आदमी पार्टी) बातें करते हैं घोटालों की, गड़बड़ियों की. किस मुंह से करते हैं? इनके समय में मुख्यमंत्री अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखता था. ये अपने आप में एकमात्र ऐसी सरकार थी, पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसी सरकार नहीं थी, जहां मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं था और वह किसी फाइल पर साइन नहीं करता था. लेकिन सब कुछ वही करता था. वह यह सोचता था कि गड़बड़ हो, मैं करूं, लेकिन साइन होंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा. पकड़ा कौन जाए? मंत्री."

उन्होंने आगे कहा, "सत्येंद्र जैन जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया और गड़बड़ करते थे. पूरी सरकार गड़बड़ करने में लगी हुई थी. दिल्ली की जनता को नोचने में लगी हुई थी. अब उनको यह नहीं पता था कि काठ की हांडी जितनी मर्जी मजबूत हो, एक न एक दिन टूटती जरूर है. ये काठ की हांडी दिल्ली की जनता ने फोड़ी. दिल्ली की जनता ने जब इनको फोड़ा तो ऐसा दूर जाकर फेंका है कि दोबारा कभी अगर दिल्ली के नजदीक आकर भी ये अपना रुख दिखाना चाहेंगे, तो भी दिल्ली की जनता इनको नजदीक नहीं आने देगी."

अकाउंटेबिलिटी पर उठाए सवाल

सीएम ने कहा, "क्या अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की? क्या जवाबदेही है जनता के प्रति? ये लोग सोचते हैं कि CAG रिपोर्ट दबाकर रखो, किसी के सामने कुछ नहीं आएगा. मैं तो यह सोचती हूं कि कितने बेशर्म लोग हैं ये. और मैं यह बताना चाहूंगी कि ये सारी की सारी दीमक इन्हीं के समय की लगी हुई है. हमारी सरकार आने के बाद पेस्टिसाइड छिड़क रही है और वहीं से कीड़े निकल-निकलकर आ रहे हैं."

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‘जनता से किए वादे समय पर पूरे करेंगे’

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने सुशासन और विकास के पक्ष में अपना विश्वास जताया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता से किए गए हर संकल्प को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सरकार का कहना है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी लगातार नजर रखी जा रही है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करने से ज्यादा जरूरी उनका असर जमीन पर दिखाई देना है.

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Published at : 11 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Delhi Assembly DELHI NEWS REKHA GUPTA
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