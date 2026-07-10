राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले और चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रविवार, 12 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 स्थित जापानी पार्क (जेएमडी टेंट) में सुबह 10 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद देशभर में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे.

केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं यह दिखाती हैं कि राम मंदिर में कथित डकैती करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

AAP मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हर सनातनी हिंदू का धर्म है कि वह भगवान राम के मंदिर में कथित गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए आगे आए.

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उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान में शामिल होंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रभु श्रीराम उनका और उनके परिवार का कल्याण करेंगे. उन्होंने लोगों से रविवार को बड़ी संख्या में सुंदरकांड पाठ में शामिल होने की अपील की.

केजरीवाल ने कहा कि सुंदरकांड पाठ के बाद इस बात पर चर्चा होगी कि प्रभु श्रीराम के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं. इसके बाद सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत होगी.

'सरकार दोषियों को बचाने में लगी है'

प्रेसवार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम यह दिखाता है कि केंद्र सरकार ऊपर से नीचे तक उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने भगवान श्रीराम के मंदिर में कथित चोरी और डकैती जैसा महापाप किया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी जमीन खरीद में बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं. उनके मुताबिक, दो करोड़ रुपये की जमीन 18 करोड़ रुपये में खरीदी गई और इसके दस्तावेज सार्वजनिक हैं. इसके बावजूद न कोई जांच हो रही है, न एफआईआर दर्ज की जा रही है और न ही किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

निर्माण कार्यों और चढ़ावे को लेकर भी लगाए आरोप

केजरीवाल ने कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े ठेकों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इंजीनियरों की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं कि निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता था, लेकिन इन आरोपों की भी कोई जांच नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनके मुताबिक, इतने बड़े मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

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देशभर में चलेगा सिग्नेचर कैंपेन

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के बाद शुरू होने वाला सिग्नेचर कैंपेन सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जहां-जहां राम भक्त और श्रद्धालु इस पूरे घटनाक्रम से आहत हैं, वहां-वहां यह अभियान चलाया जाएगा. देशभर में हजारों जगह हनुमान चालीसा का पाठ होगा, भगवान राम और हनुमान जी की आरती की जाएगी और इसके बाद श्रद्धालु प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. उनके मुताबिक, बाद में ये सभी हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये लेटर साइन किए जाएंगे, हम घर-घर जाएंगे और दिल्ली सहित हर जगह हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ रखे जाएंगे। लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद बड़ी श्रद्धा से इस लेटर पर साइन करेंगे. इसके बाद ये सभी लेटर प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब लोग भगवान की शरण में जाकर और उनका आशीर्वाद लेकर यह काम करेंगे, तो चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को जरूर सजा मिलेगी. हर सनातनी का यह फर्ज और धर्म है कि वह श्री रामचंद्र जी के यहां डकैती करने वाले महा पापियों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करे। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे, उनका और उनके परिवार का महा कल्याण होगा.

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रविवार को बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे रविवार सुबह 10 बजे रोहिणी सेक्टर-10 स्थित जापानी पार्क में आयोजित सुंदरकांड पाठ में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों.



उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाकर और उनका आशीर्वाद लेकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी. इसके बाद देशभर में राम भक्तों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, ताकि कथित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सके.