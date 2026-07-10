INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल

राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल

Arvind Kejriwal News: राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. 12 जुलाई को सुंदरकांड पाठ के बाद देशभर में सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Jul 2026 11:44 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले और चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रविवार, 12 जुलाई को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 स्थित जापानी पार्क (जेएमडी टेंट) में सुबह 10 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद देशभर में सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे.

केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं यह दिखाती हैं कि राम मंदिर में कथित डकैती करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

AAP मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हर सनातनी हिंदू का धर्म है कि वह भगवान राम के मंदिर में कथित गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए आगे आए.

नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू

उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान में शामिल होंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रभु श्रीराम उनका और उनके परिवार का कल्याण करेंगे. उन्होंने लोगों से रविवार को बड़ी संख्या में सुंदरकांड पाठ में शामिल होने की अपील की.

केजरीवाल ने कहा कि सुंदरकांड पाठ के बाद इस बात पर चर्चा होगी कि प्रभु श्रीराम के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं. इसके बाद सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत होगी.

'सरकार दोषियों को बचाने में लगी है'

प्रेसवार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम यह दिखाता है कि केंद्र सरकार ऊपर से नीचे तक उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने भगवान श्रीराम के मंदिर में कथित चोरी और डकैती जैसा महापाप किया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी जमीन खरीद में बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं. उनके मुताबिक, दो करोड़ रुपये की जमीन 18 करोड़ रुपये में खरीदी गई और इसके दस्तावेज सार्वजनिक हैं. इसके बावजूद न कोई जांच हो रही है, न एफआईआर दर्ज की जा रही है और न ही किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

निर्माण कार्यों और चढ़ावे को लेकर भी लगाए आरोप

केजरीवाल ने कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े ठेकों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इंजीनियरों की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं कि निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता था, लेकिन इन आरोपों की भी कोई जांच नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनके मुताबिक, इतने बड़े मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

Delhi Census: दिल्ली में जनगणना ड्यूटी का दबाव! सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश, परिवार ने लगाए आरोप

देशभर में चलेगा सिग्नेचर कैंपेन

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के बाद शुरू होने वाला सिग्नेचर कैंपेन सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जहां-जहां राम भक्त और श्रद्धालु इस पूरे घटनाक्रम से आहत हैं, वहां-वहां यह अभियान चलाया जाएगा. देशभर में हजारों जगह हनुमान चालीसा का पाठ होगा, भगवान राम और हनुमान जी की आरती की जाएगी और इसके बाद श्रद्धालु प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. उनके मुताबिक, बाद में ये सभी हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये लेटर साइन किए जाएंगे, हम घर-घर जाएंगे और दिल्ली सहित हर जगह हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ रखे जाएंगे। लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान जी और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद बड़ी श्रद्धा से इस लेटर पर साइन करेंगे. इसके बाद ये सभी लेटर प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब लोग भगवान की शरण में जाकर और उनका आशीर्वाद लेकर यह काम करेंगे, तो चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को जरूर सजा मिलेगी. हर सनातनी का यह फर्ज और धर्म है कि वह श्री रामचंद्र जी के यहां डकैती करने वाले महा पापियों को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करे। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे, उनका और उनके परिवार का महा कल्याण होगा.

भ्रष्टाचार केस में चित्रा रामकृष्णा को राहत नहीं, हाई कोर्ट बोला- ट्रायल का सामना करना होगा

रविवार को बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे रविवार सुबह 10 बजे रोहिणी सेक्टर-10 स्थित जापानी पार्क में आयोजित सुंदरकांड पाठ में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों.

उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाकर और उनका आशीर्वाद लेकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी. इसके बाद देशभर में राम भक्तों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, ताकि कथित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
AAP ARVIND KEJRIWAL RAM MANDIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल
राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल
दिल्ली NCR
नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू
नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू
दिल्ली NCR
Delhi Census: दिल्ली में जनगणना ड्यूटी का दबाव! सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश, परिवार ने लगाए आरोप
दिल्ली में जनगणना ड्यूटी का दबाव! सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या की कोशिश, परिवार ने लगाए आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिन में पढ़ाता था गणित, रात में करता था रेकी, गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा टीचर गिरफ्तार
दिल्ली: दिन में पढ़ाता था गणित, रात में करता था रेकी, गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा टीचर गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! जानें कौन सा देश अमेरिका-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
सीजफायर खत्म होने से बढ़ा वर्ल्ड वार का खतरा! कौन सा देश यूएस-ईरान के बीच सुलह कराने फिर कूदा?
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
विश्व
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ब्रह्मपुत्र मेगा डैम से मचेगी जबरदस्त तबाही…, भारत के बाद किसने दी ये बड़ी डरावनी रिपोर्ट?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget