दिल्ली में सर्दी का कहर, मकर संक्रांति पर 2 डिग्री तक लुढ़का पारा, कुछ घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट

Delhi Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. गुरुवार, 15 जनवरी की सुबह 5.30 बजे पारा दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दो घंटे के लिए घने कोहरा का अलर्ट है.

By : पंकज यादव | Updated at : 15 Jan 2026 07:06 AM (IST)
दिल्ली में जनवरी की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. 15 जनवरी को राजधानी में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सबसे निचले स्तरों में से एक है. सुबह के समय घने कोहरे ने हालात और मुश्किल बना दिए. कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर सीधा असर देखने को मिला. 

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही अगले 2 घंटे के लिए राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में मॉडरेट से लेकर अति घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. वहीं, मौसम विभाग ने गुरुवार, 15 जनवरी को मकर संक्रांति की सुबह पारा दो डिग्री तक दर्ज किया है.

शीतलहर और तेज हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 16 जनवरी तक दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर बनी रह सकती है. आज दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे धूप नहीं निकलेगी.

साथ ही करीब 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं की वजह से ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा. अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

बेहद खराब हवा

ठंड और कोहरे के साथ-साथ राजधानी की हवा भी बेहद खराब बनी हुई है. दिल्ली का AQI 482 के स्तर पर पहुंच गया है, जो सेहत के लिहाज से खतरनाक माना जाता है. इसी को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह है कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस के मरीज सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें.

कब मिलेगी ठंड से राहत?

IMD के अनुसार 17 और 18 जनवरी से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे दिन में कुछ राहत मिलेगी. हालांकि 18 से 19 जनवरी के बीच हल्की बारिश या छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे सुबह की ठंड फिर से बढ़ सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि 16 से 20 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री के आसपास रह सकता है. लेकिन 20 से 25 जनवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.

ऐसे में तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है और ठंड का प्रकोप दोबारा बढ़ सकता है. कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम बार-बार करवट बदलता नजर आएगा.

Published at : 15 Jan 2026 07:06 AM (IST)
DELHI NEWS WEATHER UPDATE
