दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस-AAP पर लगाया गुमराह करने का आरोप

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए हजारों करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आधे-अधूरे तथ्यों के सहारे जनता को गुमराह कर रही हैं, जबकि मौजूदा हालात में यमुना की स्थिति और पर्यावरणीय संकेतकों में सुधार हुआ है. इस मुद्दे पर राजधानी की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को वास्तव में न तो वायु प्रदूषण की चिंता है और न ही यमुना की सफाई की. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को केवल इस बात का अफसोस है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यमुना घाटों पर छठ पूजा सफलतापूर्वक कराई गई.

यमुना के आंकड़ों पर आधा सच बोलने का आरोप

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज यमुना जल में फीकल कोलिफोरम के मुद्दे पर केवल वर्तमान स्थिति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि उनकी सरकार के समय यमुना की हालत कितनी खराब थी. बीजेपी के अनुसार जनता के सामने पूरे तथ्य रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है, जो जानबूझकर नहीं निभाई जा रही.

डीपीसीसी रिपोर्ट के हवाले से सफाई के दावे

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 की डीपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार आईएसबीटी पुल पर यमुना में फीकल कोलिफोरम 92000 दर्ज किया गया. उन्होंने कहा कि इसी रिपोर्ट में यह भी साफ है कि आईटीओ पुल पर यह घटकर 35000 रह गया और ओखला बैराज पर यह आंकड़ा 20000 पाया गया, जो यमुना की सफाई के प्रयासों का संकेत है.

केजरीवाल शासन के दौर की तुलना

बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में 23 दिसंबर 2024 को यमुना में फीकल कोलिफोरम की मात्रा 15 लाख से अधिक थी. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि उस समय हालात कहीं अधिक भयावह थे, लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने कभी जवाबदेही नहीं ली.

डिसोल्व्ड ऑक्सीजन में सुधार का दावा

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में यमुना में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन शून्य थी. वहीं दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में यह बढ़कर 1.0 हो गई है. उनके अनुसार यह संकेत है कि यमुना अब धीरे-धीरे जीवित नदी की श्रेणी में लौट रही है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच जनता की चिंता

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही हैं, जबकि मौजूदा सरकार जमीनी स्तर पर सुधार के प्रयास कर रही है. वहीं कांग्रेस लगातार प्रदूषण नियंत्रण पर हुए खर्च और पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है.

बताते चलें कि, कांग्रेस ने दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 2017 से अब तक 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बावजूद हालात न सुधरने का दावा किया था . कांग्रेस ने इसमें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है. जिस पर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए यमुना की सफाई और पर्यावरणीय संकेतकों में सुधार के आंकड़े पेश किए हैं.