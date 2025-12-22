दिल्ली और पास के सटे इलाकों में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है. एक तरफ जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है वहीं दूसरी तरफ घने कोहरे ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ने के साथ वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिससे स्वास्थ्य और यातायात दोनों पर असर पड़ रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड और हवाओं की रफ्तार

बीते 2 दिनों से दिल्ली-एनसीआर में ठंड लगातार बढ़ रही है और सुबह से शाम तक धूप नदारद है. घना कोहरा पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है. ठंडी हवाएं पहले 8 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन आज से इनकी गति बढ़कर करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इन तेज हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट महसूस की जा रही है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ गई हैं.

ठंड का कोल्ड अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल शीतलहर की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और शाम के समय घना कोहरा कई इलाकों में बना रहता है. ठंडी हवाओं के चलते शरीर में ठिठुरन बढ़ेगी और बुजुर्गों व बच्चों के लिए जोखिम अधिक रहेगा. IMD ने लोगों को सावधानी बरतने, सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचने और हाईवे पर अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके.

कुछ शहरों का तापमान, AQI और आगे का मौसम

दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि AQI 334 रहा. नोएडा का तापमान 22 और 11 डिग्री के बीच रहा और AQI 328 दर्ज किया गया. गाजियाबाद में हालात सबसे खराब रहे, जहां AQI 444 से 484 तक पहुंच गया और तापमान 21 और 11 डिग्री सेल्सियस रहा.

गुड़गांव में AQI 323 और ग्रेटर नोएडा में 432 दर्ज किया गया. IMD के अनुसार 27 दिसंबर तक पूरे सप्ताह ठंड का असर बना रहेगा, अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस दौरान घना कोहरा और ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और जरूरत पड़ने पर मौसम विभाग आगे भी अलर्ट जारी करता रहेगा.