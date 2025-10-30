हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश

Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश

Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है. सुबह कोहरा, दिनभर धुंध और बादलों ने हाल बेहाल कर दिया. ज्यादातर इलाकों में AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 30 Oct 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ मौसम का मिजाज और बिगड़ गया है. 30 अक्टूबर की सुबह राजधानी के कई हिस्सों में हल्का कोहरा छाया दिखाई दिया, जबकि धुंध और बादलों ने सड़को पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. 

नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पार बना हुआ है. हवाओं की रफ्तार घटकर 10 किमी प्रति घंटे रह गई है, जिससे हवा में जहर घुला हुआ है. दिन और रात दोनों समय लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राजधानी के इलाकों में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘Very Poor’ कैटेगरी में पहुंच गया है. सबसे खराब स्थिति वजीरपुर (389), रोहिणी (381), अशोक विहार (376), सिरिफोर्ट (369), और सोनीया विहार (365) में देखी गई है. जबकि मांडिर मार्ग (336), पंजाबी बाग (359) और आरके पुरम (361) जैसे इलाकों में भी हवा बेहद खराब है. वजीरपुर – 389 AQI, रोहिणी – 381 AQI, सिरिफोर्ट – 369 AQI, पंजाबी बाग – 359 AQI, मांडिर मार्ग – 336 AQI, आईजीआई एयरपोर्ट (297) और लोदी रोड (256) जैसे क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन हवा फिर भी ‘Poor’ कैटेगरी में बनी हुई है.

दिल्ली में बादल और बूंदाबांदी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह के वक्त धुंध ज्यादा घनी रहेगी, जबकि दोपहर के समय भी दृश्यता प्रभावित रहने की संभावना है.

प्रदूषण बना रहेगा सिरदर्द

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फिलहाल 4 नवंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हवा की गति 10 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी, जिससे प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं आएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में ठंड और धीमी हवाएं मिलकर हवा को और जहरीला बना रही हैं. फिलहाल राजधानी में ‘क्लीन एयर’ की उम्मीद अगले सप्ताह से पहले नजर नहीं आ रही है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 07:09 AM (IST)
Tags :
AQI Delhi Weather' DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
टेलीविजन
लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
इस गांव में हर किसी के पास प्राइवेट जेट! अमीरी ऐसी कि लोग एयरपोर्ट पर करते हैं चाय-नाश्ता
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget