दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ मौसम का मिजाज और बिगड़ गया है. 30 अक्टूबर की सुबह राजधानी के कई हिस्सों में हल्का कोहरा छाया दिखाई दिया, जबकि धुंध और बादलों ने सड़को पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पार बना हुआ है. हवाओं की रफ्तार घटकर 10 किमी प्रति घंटे रह गई है, जिससे हवा में जहर घुला हुआ है. दिन और रात दोनों समय लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राजधानी के इलाकों में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘Very Poor’ कैटेगरी में पहुंच गया है. सबसे खराब स्थिति वजीरपुर (389), रोहिणी (381), अशोक विहार (376), सिरिफोर्ट (369), और सोनीया विहार (365) में देखी गई है. जबकि मांडिर मार्ग (336), पंजाबी बाग (359) और आरके पुरम (361) जैसे इलाकों में भी हवा बेहद खराब है. वजीरपुर – 389 AQI, रोहिणी – 381 AQI, सिरिफोर्ट – 369 AQI, पंजाबी बाग – 359 AQI, मांडिर मार्ग – 336 AQI, आईजीआई एयरपोर्ट (297) और लोदी रोड (256) जैसे क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन हवा फिर भी ‘Poor’ कैटेगरी में बनी हुई है.

दिल्ली में बादल और बूंदाबांदी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके चलते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह के वक्त धुंध ज्यादा घनी रहेगी, जबकि दोपहर के समय भी दृश्यता प्रभावित रहने की संभावना है.

प्रदूषण बना रहेगा सिरदर्द

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, फिलहाल 4 नवंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हवा की गति 10 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहेगी, जिससे प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं आएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में ठंड और धीमी हवाएं मिलकर हवा को और जहरीला बना रही हैं. फिलहाल राजधानी में ‘क्लीन एयर’ की उम्मीद अगले सप्ताह से पहले नजर नहीं आ रही है.