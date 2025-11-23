दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, 447 पहुंचा AQI, धुंध और कोहरा भी बना परेशानी

राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है लेकिन हवा अभी जहरीली बनी हुई है. सुबह AQI 447 पहुंच गया जोकि हैजडर्स श्रेणी में है, इसे सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 और PM10 का लेवल न सुधरना है. यही नहीं प्रदूषण को सुधारने के लिए ग्रैप-3 के साथ कई तरह के प्रतिबंध भी दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही.

तापमान में गिरावट जारी है, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. इसके साथ ही सुबह शाम धुंध और कोहरा भी देखने को मिलेगा.

AQI 447- इमरजेंसी लेवल पर दिल्ली

बीते एक महीन से दिल्ली में प्रदूषित हवा ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 जैसा नियम लागू किया, बावजूद इसके सुधार नहीं दिखाई दे रहा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक माना और सलाह दी है कि बच्चों-बुजुर्गों को घरों में रखें. सांस के मरीजों के लिए ये जानलेवा है.

सुबह AQI 447 है, इसकी वजह में हवा में प्रदूषण के कण मानकों के कई गुणा अधिक हैं. PM2.5 299 और PM10 398 रिकॉर्ड हुआ है. इन दोनों की वजह से ही हवा में मिला जहर काबू नहीं हो पा रहा. मौसम विभाग की मानें तो हवा की गति जब तक अगले कुछ दिनों में तेज नहीं होगी तब तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

मौसम साफ़-धुंध का असर

राजधानी में आज आसमान साफ़ रहेंगे, लेकिन सुबह-शाम धुंध रहेगी. जिसका असर विजिबिलिटी पर दिखाई देगा. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है.जबकि रात में तापमान कहीं-कहीं 10 डिग्री तक जा सकता है. अगले एक सप्ताह तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है. बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए अब रात में खुले में न सोने की सलाह दी गयी है.