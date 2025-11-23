हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, 447 पहुंचा AQI, धुंध और कोहरा भी बना परेशानी

दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल, 447 पहुंचा AQI, धुंध और कोहरा भी बना परेशानी

Delhi News: दिल्ली में प्रदूषित हवा ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 जैसा नियम लागू किया, बावजूद इसके सुधार नहीं दिखाई दे रहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है लेकिन हवा अभी जहरीली बनी हुई है. सुबह AQI 447 पहुंच गया जोकि हैजडर्स श्रेणी में है, इसे सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 और PM10 का लेवल न सुधरना है. यही नहीं प्रदूषण को सुधारने के लिए ग्रैप-3 के साथ कई तरह के प्रतिबंध भी दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही.

तापमान में गिरावट जारी है, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. इसके साथ ही सुबह शाम धुंध और कोहरा भी देखने को मिलेगा.

AQI 447- इमरजेंसी लेवल पर दिल्ली

बीते एक महीन से दिल्ली में प्रदूषित हवा ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 जैसा नियम लागू किया, बावजूद इसके सुधार नहीं दिखाई दे रहा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली की हवा को बेहद खतरनाक माना और सलाह दी है कि बच्चों-बुजुर्गों को घरों में रखें. सांस के मरीजों के लिए ये जानलेवा है.

सुबह AQI 447 है, इसकी वजह में हवा में प्रदूषण के कण मानकों के कई गुणा अधिक हैं. PM2.5 299 और PM10 398 रिकॉर्ड हुआ है. इन दोनों की वजह से ही हवा में मिला जहर काबू नहीं हो पा रहा. मौसम विभाग की मानें तो हवा की गति जब तक अगले कुछ दिनों में तेज नहीं होगी तब तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

मौसम साफ़-धुंध का असर

राजधानी में आज आसमान साफ़ रहेंगे, लेकिन सुबह-शाम धुंध रहेगी. जिसका असर विजिबिलिटी पर दिखाई देगा. न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है.जबकि रात में तापमान कहीं-कहीं 10 डिग्री तक जा सकता है. अगले एक सप्ताह तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है. बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए अब रात में खुले में न सोने की सलाह दी गयी है.

और पढ़ें
Published at : 23 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS DELHI WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Charcha With Chitra: Chirag Paswan ने बताया उनकी सरकार कैसे देगी रोजगार? Bihar Politics | LJP(R)
बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर राजनीति चमका रही TMC? | Mamata Banerjee | Romana Isar Khan | Janhit
Ghanti Bajao: बच्चों के भविष्य का सवाल कौन बन गया काल? Pratima Mishra | Education System
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया
बॉलीवुड
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
ट्रेंडिंग
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget