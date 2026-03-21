तो इसलिए बदला दिल्ली का मौसम! 14 डिग्री तक पहुंचा तापमान, दिखा आंधी-तूफान, जानिए वजह

मार्च की शुरुआत से ही दिल्ली में मई-जून जैसी तेज गर्मी ने दस्तक दे दी थी. लोगों ने कंबल और स्वेटर वापस रख दिए थे और एसी-कूलर चलाने शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी मौसम ने ऐसी करवट ली कि लगभग पूरे भारत में तापमान अचानक गिर गया. हर तरफ बादल छा गए, कई जगहों पर बारिश हुई, तो कहीं तेज आंधी और तूफान भी देखने को मिले.

वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम का बदलाव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा. अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने माहौल पूरी तरह बदल दिया. सिर्फ एक घंटे के भीतर ही तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मौसम का यह यू-टर्न सबको हैरान कर गया. यह बदलाव मार्च के बीच में देखने को मिला और इसके पीछे मौसम विशेषज्ञों ने दुर्लभ पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया.

क्या है मौसम बदलने की वजह?

राजधानी में मौसम के इस असामान्य बदलाव का मुख्य कारण एक ‘दुर्लभ’ पश्चिमी विक्षोभ बताया गया है, जिसकी लंबी सीधी दिशा में सफर करने वाले ट्रफ ने व्यापक असर डाला. इसकी वजह से उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बादल, बारिश और तेज हवाएं सक्रिय हो गईं.

पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के ऊपर सक्रिय है. लंबी ट्रफ के कारण मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं वहीं कई इलाकों में गरज-चमक और धूल भरी आंधी भी देखने को मिल रही है. इस प्रभाव के चलते दिल्ली में अचानक तेज हवाएं चलीं, बादल छाए और कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई. इससे दिनभर की गर्मी के बाद शाम होते-होते मौसम पूरी तरह बदल गया.

जलवायु असंतुलन का संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का अचानक बदलाव सामान्य नहीं है और यह जलवायु असंतुलन की ओर इशारा करता है. दोपहर तक जहां लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं शाम तक ठंडक महसूस होने लगी. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. दिन के समय तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और हल्की गर्मी महसूस हो सकती है.

अधिकतम तापमान 26 से 28°C के बीच रहने का अनुमान है तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 से 15°C के आसपास. सुबह और शाम के समय मौसम सुहावना रहेगा. हालांकि बीते दिन की बारिश और ठंडी हवाओं का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी और दिन में हल्की गर्मी के साथ संतुलित मौसम देखने को मिलेगा.