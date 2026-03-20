हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: मार्च में ठंड की वापसी! दिल्ली NCR में बारिश-आंधी से गिरा तापमान, IMD का येलो अलर्ट जारी

Delhi News: मार्च में ठंड की वापसी! दिल्ली NCR में बारिश-आंधी से गिरा तापमान, IMD का येलो अलर्ट जारी

Delhi News In Hindi: दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरकर 22 डिग्री पहुंच गया है, जिससे गर्मी से राहत मिली है. IMD ने येलो अलर्ट जारी कर आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 20 Mar 2026 06:29 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बीते दिन दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने मार्च की शुरुआत से ही पड़ रही भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है. 15 मार्च से मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के तापमान को तेजी से गिरा दिया है. 18 और 19 मार्च को आंधी-तूफान और बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान 22-23 डिग्री और न्यूनतम 14-15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है.

मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट

15 मार्च से शुरू हुए बदलाव के बाद लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहावना बना दिया है. फरवरी में जहां पंखे और एसी चलने लगे थे, वहीं अब हल्की ठंड का एहसास हो रहा है. 18-19 मार्च को 50-51 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने तापमान को तेजी से गिराया है. 20 मार्च की सुबह भी 16 -17 डिग्री के साथ हुई है, जिससे लोगों को पड़ रही गर्मी से राहत मिली है.

IMD का येलो अलर्ट और आगामी पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 20 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को भी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है, जिसमें पहले के दो पूर्वानुमान सटीक साबित हो चुके हैं. 21-22 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, तापमान स्थिर रहेगा. 23 मार्च को फिर से बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी.  24-26 मार्च को बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक जा सकता है.

देशभर में मौसम का असर और राहत

स्काईमेट के अनुसार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश के चलते कई पर्यटक फंसे हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिण भारत में फसलों को नुकसान हुआ है.

अगले 24 घंटे तक यह गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके बाद बारिश पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगी. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में और गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत बनी रहेगी.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
Dhurandhar 2: 'पाकिस्तान को दिखाया ठीक है, चीन को क्यों नहीं दिखाया?', विपक्ष ने बताया प्रोपेगेंडा
धुरंधर 2: 'पाकिस्तान को दिखाया ठीक है, चीन को क्यों नहीं दिखाया?', विपक्ष ने बताया प्रोपेगेंडा
दिल्ली NCR
पालम आग हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, AAP और BJP नेताओं में झड़प
पालम आग हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, AAP और BJP नेताओं में झड़प
दिल्ली NCR
ममता बनर्जी का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल बोले, 'जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही...'
ममता बनर्जी का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल बोले, 'जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही...'
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के खिलाफ ब्रिटेन-फ्रांस-जर्मनी ने उठाया बड़ा कदम, कहा- अगर होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह हस्तक्षेप...
ईरान के खिलाफ ब्रिटेन-फ्रांस-जर्मनी ने उठाया बड़ा कदम, कहा- अगर होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
बॉलीवुड
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
विश्व
B-2 और B-52 बॉम्बर, अपाचे हेलिकॉप्टर... अमेरिका ने ईरान की कैसे की घेराबंदी, रक्षा सचिव हेगसेथ ने बताई एक-एक डिटेल
B-2 और B-52 बॉम्बर, अपाचे हेलिकॉप्टर... अमेरिका ने ईरान की कैसे की घेराबंदी, रक्षा सचिव हेगसेथ ने बताई एक-एक डिटेल
आईपीएल 2026
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
शिक्षा
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget