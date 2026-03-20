Delhi News: मार्च में ठंड की वापसी! दिल्ली NCR में बारिश-आंधी से गिरा तापमान, IMD का येलो अलर्ट जारी
Delhi News In Hindi: दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरकर 22 डिग्री पहुंच गया है, जिससे गर्मी से राहत मिली है. IMD ने येलो अलर्ट जारी कर आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है.
बीते दिन दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने मार्च की शुरुआत से ही पड़ रही भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है. 15 मार्च से मौसम ने अचानक करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के तापमान को तेजी से गिरा दिया है. 18 और 19 मार्च को आंधी-तूफान और बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान 22-23 डिग्री और न्यूनतम 14-15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है.
मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट
15 मार्च से शुरू हुए बदलाव के बाद लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहावना बना दिया है. फरवरी में जहां पंखे और एसी चलने लगे थे, वहीं अब हल्की ठंड का एहसास हो रहा है. 18-19 मार्च को 50-51 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने तापमान को तेजी से गिराया है. 20 मार्च की सुबह भी 16 -17 डिग्री के साथ हुई है, जिससे लोगों को पड़ रही गर्मी से राहत मिली है.
IMD का येलो अलर्ट और आगामी पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 20 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को भी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है, जिसमें पहले के दो पूर्वानुमान सटीक साबित हो चुके हैं. 21-22 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे, तापमान स्थिर रहेगा. 23 मार्च को फिर से बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी. 24-26 मार्च को बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक जा सकता है.
देशभर में मौसम का असर और राहत
स्काईमेट के अनुसार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश के चलते कई पर्यटक फंसे हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिण भारत में फसलों को नुकसान हुआ है.
अगले 24 घंटे तक यह गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके बाद बारिश पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ेगी. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में और गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत बनी रहेगी.
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Source: IOCL