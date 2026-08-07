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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की एडवाइजरी जारी

Delhi Weather: अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, IMD की एडवाइजरी जारी

Delhi Weather News: किसानों को कटी हुई फसल खुले में न रखने और खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 07:24 PM (IST)
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दिल्ली में सुबह से जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ताज़ा अलर्ट जारी किया है. अगले करीब तीन घंटे तक दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली कड़कने की प्रबल संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव, अंडरपास बंद होने, ट्रैफिक जाम और रेल, सड़क और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

लोगों को जलभराव वाले इलाकों, नदियों-नालों और कमजोर ढांचों से दूर रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है. वहीं किसानों को कटी हुई फसल खुले में न रखने और खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है.

भारी बारिश के बाद क्या हो सकता है?

नदियों और नालों में जल स्तर में वृद्धि

खुले में पड़ी कटी हुई फसल को नुकसान

अंडरपास बंद होना तथा अधिकांश निचले इलाकों में जलभराव

खेतों में जलभराव और खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावना

नगरपालिका सेवाओं (पानी, बिजली आदि) में व्यवधान

जलभराव, फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण यात्रा का 30 मिनट समय बढ़ सकता है

रेल, सड़क और हवाई परिवहन में देरी

कच्चे घरों/दीवारों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान

क्या कुछ सुझाव दिए गए?

नदियों और नालों से दूर जाने के लिए तैयार रहें

जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें

कमजोर संरचनाओं के पास खड़े न हों या शरण न लें

कटी हुई फसल को खुले में न रखें

उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से बचें

खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था करें

बारिश के दौरान सावधानी से ड्राइव करें

रेल, सड़क और हवाई परिवहन में किसी भी देरी के बारे में सूचित रहें

पेड़ों के नीचे शरण न लें और जल निकायों के पास न जाएं

जल निकासी का रखरखाव किया जाना चाहिए

दिल्ली में कई जगह लगा जाम

शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव होने के साथ यातायात प्रभावित हुआ. बारिश के कारण महरौली-बदरपुर मार्ग, आईटीओ, वजीराबाद मार्ग, पटेल मार्ग, रोहतक मार्ग, शंकर मार्ग, कीर्ति नगर मार्ग, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, पीरागढ़ी और शाहीन बाग मार्गों पर यातायात जाम रहा.इसके अलावा जीटी मार्ग, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन सहित पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भी यातायात प्रभावित रहा. इस बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और महरौली-बदरपुर मार्ग के कुछ हिस्सों सहित कई इलाकों में जलभराव होने की सूचना दी है.

10 अगस्त तक बारिश जारी रहने का अनुमान

आईएमडी के अनुसार, शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक सफदरजंग मौसम केंद्र में 59.2 मिलीमीटर (मिमी) बारिश रिकॉर्ड की गई.इसके अलावा लोधी मार्ग में 60.4 मिमी, रिज क्षेत्र में 57 मिमी, आयानगर में 26.2 मिमी और पालम में 16.9 मिमी बारिश हुई. मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 07 Aug 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam WEATHER DELHI NEWS Monsoon 2026
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