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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली में गुरुवार (18 मार्च 2026) को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, बारिश का असर ट्रैफिक के साथ-साथ हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 19 Mar 2026 08:09 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में गुरुवार एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिससे लोगों को चिल-चिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. दिल्ली में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर का मिजाज ठंडा कर दिया. हल्की से मध्यम बारिश के बीच कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. साथ ही खराब मौसम की वजह से 22 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा.

पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का यह बदलाव देखने को मिला. बारिश के साथ तेज हवाओं ने ज्यादा प्रभाव डाला. करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने कई जगह लोगों को असहज कर दिया. धूल भरी आंधी ने भी दृश्यता कम कर दी और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग का अलर्ट, दो दिन और ऐसा ही रहेगा हाल

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर भी चेतावनी जारी की है. 19 और 20 मार्च तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है. येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासतौर पर तेज हवा और आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने को कहा गया है. खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा और 22 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा.

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दर्ज हुई अलग-अलग बारिश

राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बारिश का स्तर अलग-अलग रहा. सफदरजंग और लोधी रोड में 8.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि रिज इलाके में 8.6 मिमी बारिश हुई. पालम में 6.2 मिमी और आयानगर में 7.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. पीतमपुरा में 5.5 मिमी, मयूर विहार में 3 मिमी और जनकपुरी में 12.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

तापमान में मामूली गिरावट

बारिश के चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

हवा में सुधार, AQI मध्यम श्रेणी में पहुंचा

बारिश और तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला. सुबह के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. इससे पहले के मुकाबले हवा में थोड़ी राहत महसूस की गई.

जल्द खत्म होगी ठंडक, फिर लौटेगी गर्मी

मौसम में आई यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी शुरू हो सकती है. यानी कुछ दिनों की ठंडक के बाद दिल्ली एक बार फिर गर्मी की चपेट में आ सकती है.

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Published at : 19 Mar 2026 08:09 PM (IST)
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