दिल्ली NCR में बढ़ रहा तापमान, बारिश को लेकर ये है अपडेट, जानें राजधानी के मौसम का ताजा हाल

दिल्ली NCR में बढ़ रहा तापमान, बारिश को लेकर ये है अपडेट, जानें राजधानी के मौसम का ताजा हाल

Delhi Weather Today: दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. 1 मार्च तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33°C तक पहुंच सकता है, जिससे होली पर भी गर्मी का असर दिखेगा.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 24 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में तापमान लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार दूर-दूर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. बढ़ते तापमान को देखा जाए तो दिन के समय की गर्मी अब झुलसाने वाली होती जा रही है. होली के आसपास भी गर्मी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. लोगों का कहना है कि फरवरी जाते-जाते ही अप्रैल और मई जैसी गर्मी महसूस की जा रही है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 फरवरी से 1 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. मौसम शुष्क और साफ रहेगा तथा 1 मार्च तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. हवाओं की रफ्तार घटकर करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है, जिससे तेज धूप का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है.

रातों में भी बढ़ी गर्मी

अब रात का तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है और 1 मार्च तक इसके 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान है. इसका मतलब है कि रातों में भी ठंडक कम होती जाएगी और दिन के साथ-साथ रात में भी हल्की गर्मी का एहसास होने लगेगा. साफ आसमान और लगातार चटक धूप के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को फरवरी में ही गर्मी सताने लगी है.

पूर्वी राज्यों में हो रही है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसके विपरीत उत्तर-पश्चिम भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी अब धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही है और फिलहाल राहत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं.

नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 24 Feb 2026 07:06 AM (IST)
Embed widget