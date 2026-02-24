दिल्ली दंगे के 6 साल पूरे, जेल में बंद उमर खालिद की दोस्त बोलीं- 'मुसलमान होने की वजह से...'

देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों को 6 साल पूरे हो गए हैं. इन दंगों के आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं. इस दंगे के मुख्य साजिशकर्ता के आरोप में बंद उमर खालिद भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं. 6 साल पूरे होने पर एबीपी न्यूज से उमर खालिद की दोस्त ने बातचीत की है.

दिल्ली दंगों के 6 साल पूरे होने पर प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई. इस दौरान उमर खालिद की दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी (Banojyotsna Lahiri) ने कहा कि उमर की रिहाई के लिए हम लोगों ने सक्रिय रूप से आवाज उठाई है.

उमर खालिद को लेकर क्या बोलीं उनकी दोस्त?

उमर खालिद की दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने कहा कि हमारे अनुसार उमर और शरजील मुसलमान होने के कारण जेल में हैं और यही मुख्य कारण है. उमर और शरजील बैखौफ भी हैं इसलिए जेल में हैं. उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था पर अब भी हमारा भरोसा है और मुझे पता है कि इंसाफ आज नहीं तो कल इस ही कानून व्यवस्था से निकलेगा.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि हताशा जरूर है, ना उम्मीदी जरूर है. उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगा एक लाइव स्ट्रीम दंगा था. इस दंगे के लिए किसने कॉल दिया ये सबको पता है. उस कॉल के बाद ही ये दंगा शुरू हो गया.

बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने लगाए आरोप

बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दंगे के एक महीने बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने दंगों का कॉल दिया. बल्कि एंटी सीएए प्रदर्शनकारियों के ऊपर चुन-चुन कर आरोप लगाए गए. उनमें से कुछ लोग पहले से जेल में थे , कुछ शहर से बाहर थे सबको इसमें शामिल कर दिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि आज 6 साल बाद उन आरोपों को ट्रायल में लाने की हिम्मत दिल्ली पुलिस अब तक नहीं जुटा पाई है. उन्होंने बताया कि यह केस UAPA के अंदर है, जिसके तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है. जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता तब तक अमूमन बेल नहीं मिलती है.