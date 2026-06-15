दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट, अगले 7 दिनों में तेजी से बढ़ेगा तापमान, बढ़ेगी उमस और गर्मी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बच्चों, बुजुर्गों को सावधानी बरतने, हल्के कपड़े पहनने की सलाह.

दिल्ली-एनसीआर में तापमान एक बार फिर से बढ़ने वाला है, जिससे उमस और गर्मी बढ़ सकती है. हालांकि, आज बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

IMD के अनुसार, रविवार (14 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है. कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी गई है और बाकी हिस्सों में भी तापमान में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही.

कैसा रहेगा आज का तापमान?

IMD के अनुसार, आज सोमवार (15जून) को शहर का अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दोपहर और शाम को बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.

मौसम विभाग ने बदलते मौसम और बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और बिमार लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. इस दौरान लोगों को हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने को कहा है ताकि गर्मी से बचाव हो सके. इसके साथ ही घरों से आवश्यक होने पर ही निकलने की सलाह दी है.