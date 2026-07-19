दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नई स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है. अगले पांच वर्षों में इस योजना पर 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे.

नई नीति का उद्देश्य युवाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं को अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि शुरुआती सहयोग से युवा नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन सकेंगे.

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11 विश्वविद्यालयों और 13 कॉलेजों में शुरू होगी योजना

नीति का पहला चरण 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में लागू किया जाएगा. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. अगर किसी छात्र या टीम का आइडिया तय मानकों पर खरा उतरता है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा.

इन्क्यूबेशन सेंटरों को भी मिलेगा मजबूत आर्थिक सहयोग

नीति के तहत केवल स्टार्टअप्स ही नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने वाले इन्क्यूबेशन सेंटरों को भी मजबूत किया जाएगा. निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले शिक्षण संस्थानों को ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा संचालन, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने जैसी गतिविधियों के लिए हर वर्ष अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.

हर साल होगा 'दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव'

नई नीति के तहत हर वर्ष 'दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव' का आयोजन भी किया जाएगा. इस आयोजन में युवा उद्यमियों को अपने नवाचार प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. साथ ही निवेशकों, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े विशेषज्ञों के साथ नेटवर्क बनाने और नई साझेदारियां विकसित करने का मंच भी उपलब्ध होगा.

दिल्ली को राष्ट्रीय स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी

नई स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन नीति के जरिए दिल्ली सरकार की कोशिश राजधानी को देश के प्रमुख इनोवेशन और स्टार्टअप केंद्रों में शामिल करने की है. यदि यह योजना तय लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली में नए स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ने के साथ रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

निगरानी के लिए बनेगी विशेष समिति

नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए स्टेट इन्क्यूबेशन पॉलिसी मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा. समिति समय-समय पर सुधार संबंधी सुझाव देगी.

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