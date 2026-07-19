दिल्ली के युवाओं के लिए खुशखबरी! सरकार ने 400 करोड़ की योजना कर दी लॉन्च, अब स्टार्टअप शुरू करना हो गया आसान
Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है. 400 करोड़ रुपये की योजना से युवाओं को आइडिया को कारोबार बनाने में मदद मिलेगी.
दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नई स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है. अगले पांच वर्षों में इस योजना पर 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे.
नई नीति का उद्देश्य युवाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं को अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि शुरुआती सहयोग से युवा नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाले बन सकेंगे.
सोनम वांगचुक की कैसी है अब सेहत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन
11 विश्वविद्यालयों और 13 कॉलेजों में शुरू होगी योजना
नीति का पहला चरण 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में लागू किया जाएगा. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. अगर किसी छात्र या टीम का आइडिया तय मानकों पर खरा उतरता है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा.
इन्क्यूबेशन सेंटरों को भी मिलेगा मजबूत आर्थिक सहयोग
हर साल होगा 'दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव'
दिल्ली को राष्ट्रीय स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी
निगरानी के लिए बनेगी विशेष समिति
नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए स्टेट इन्क्यूबेशन पॉलिसी मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा. समिति समय-समय पर सुधार संबंधी सुझाव देगी.
अस्पताल से देश के नाम सोनम वांगचुक का संदेश, कहा- '20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन प्लीज...'