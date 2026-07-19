दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सोनम वांगचुक की पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- यह तो गैर-कानूनी...

दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने सरकार और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि सोनम वांगचुक की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जबरन अस्पताल लाया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई और अस्पताल का माहौल उनकी सेहत पर उल्टा असर डाल रहा है.

'हेल्थ डिटीरियोरेट होने का दावा पूरी तरह गलत'

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा, "वो कह रहे हैं कि उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी. वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थीं. उनका पोटैशियम 4.3 था. बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे."

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उन्होंने आगे कहा, "अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है, तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजी? और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और लेकर गए? आप प्रॉपरली आकर एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और उनकी फैमिली से कह सकते थे कि यह लो है, इसलिए हम उन्हें ले जाना चाहते हैं. डेमोक्रेसी में यही तरीका होता है. अगर आप उनकी हेल्थ के लिए कंसर्न्ड थे, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये उनकी हेल्थ के लिए चिंतित हैं."

सरकार को मार्च से डर था- गीतांजलि

डॉ. आंग्मो ने आरोप लगाया कि सरकार को सोनम वांगचुक के प्रस्तावित मार्च से डर था. उन्होंने कहा, "उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े, तो लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे. सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर में. उनको यही रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनको यह नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दोगुने लोग आएंगे. उससे दुगना जोश होगा, क्योंकि जिसके हम अगेन्स्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है. मिसयूज़ ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज़ ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज़ ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज़ ऑफ मीडिया, हर जगह हमें यही दिख रहा है. इससे यह और भी हाइलाइट हो गया कि यह उनकी हेल्थ के लिए नहीं था."

पोटैशियम रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल

उन्होंने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, "जब पुलिस सुबह उन्हें लेकर आए, करीब साढ़े 7 बजे, तो उन्होंने कहा कि उनका पोटैशियम 2.9 है. मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, तो 2.9 नहीं हो सकता. इसलिए हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं. अगर उन्हें सच में उनकी हेल्थ की इतनी परवाह थी, तो वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे?"

उन्होंने कहा, "सुबह 10 बजे से मैंने वो ब्लड सैंपल मांगा था, ताकि मैं बाहर चेक करवा सकूं. लेकिन वो मुझे रात 10:30 बजे मिला, जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थीं. मैं रात 12:30 बजे तक लैब ढूंढती रही और जाकर उसका टेस्ट करवाया. फिर देखा कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. पोटैशियम 3.6 था. तो कैसे एक हॉस्पिटल और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 था, जबकि सुबह की रिपोर्ट 2.9 बता रही थी और बाद में 3.4 हो गया?"

डॉ. आंग्मो ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को उनके निजी डॉक्टरों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा, "जो उनके डॉक्टर्स हैं, उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा. जो उनके डॉक्टर्स हैं और जिनके साथ हम उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, उनसे कहा जाता है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते. लेकिन हम अपने डॉक्टर्स के पास, जहां हमें कंफर्टेबल है, वहां जाना चाहते हैं."

'अस्पताल का माहौल जेल जैसा'

उन्होंने कहा कि अस्पताल का माहौल सामान्य मरीज जैसा नहीं है. उनके मुताबिक, "कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो हमेशा 110/70 रहता था, वो 125/85 हो गया. क्योंकि वहां ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है. जैसे ही रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है. जो ग्लास वाले दरवाजे हैं, वहां से दिन भर पुलिस देखती रहती है. कई बार जब मैं अंदर होती हूं, तो एक पुलिस कॉन्स्टेबल वहीं अंदर खड़ी रहती है. मुझे तो वैसा ही माहौल लगता है, जैसा जोधपुर जेल में होता था."

यह बिना आदेश का गैरकानूनी डिटेंशन है- डॉ. गीतांजलि

डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का लिखित आदेश नहीं दिखाया गया. उन्होंने आरोप लगाया, "जब हम पुलिस से कहते हैं कि मेरा फोन ही ले जाने दीजिए, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनका सैमसंग डिवाइस ताकि वो लिख-पढ़ सकें, तो वो भी नहीं देने दिया गया. जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहां ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए कि किस रिटन ऑर्डर के बेसिस पर आप ये सब चेकअप कर रहे हैं, तो उनके पास कोई रिटन ऑर्डर्स भी नहीं हैं."

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उन्होंने कहा, "तो यह एक तरह का अनसेड इल्लीगल डिटेंशन है. यह देश के लिए बहुत बुरा समय है, जब एक इंसान अपनी चॉइस के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता. बल्कि गवर्नमेंट यह तय करेगी कि उसका इलाज कहां होगा. और यह सब यह कहते हुए कि उनकी हेल्थ की चिंता है, जबकि उनके एक्शंस से हमें बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें उनकी हेल्थ की कोई चिंता है."