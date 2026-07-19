फतेहपुर बेरी में इवेंट गोदाम में भीषण आग, संकरी गलियों के बीच दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू

दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के स्वरूप कॉलोनी में रविवार सुबह अचानक एक इवेंट मैनेजमेंट के सामान से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई. स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को सुबह करीब 6:42 बजे दी, जिसके बाद मौके पर 15 दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया.

पतली गिलयों के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में लगे कई घंटे

मौके पर दिल्ली पुलिस ओर कैट एम्बुलेंस भी पहुंची संकरी और पतली गलियों के कारण दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. फिलहाल दमकल विभाग की टीमें कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हैं ताकि दोबारा आग भड़कने की आशंका न रहे. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है.

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विभाग आग पर काबू पाने के बाद चला रहा कूलिंग आपरेशन

संकरा रास्ते और घनी आबादी के चलते आग के आस-पास के इलाके तक जाने का खतरा बना गया था. मगर फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी सूझ-बूझ से आग पर चारों तरफ से काबू पा लिया. गलियां छोटी और कम जगह होने की वजह से फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियों को भेजा गया, जो घटना स्थल तक पहुंच पाए. वहीं गाड़ियों ने मेन रोड से ही रिले किया.

दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाने के बाद टीम कूलिंग आपरेशन कर रही है, ताकी आग दोबारा ना भड़क जाए. फायर आफिसर राजेश शुक्ला के मुताबिक हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है और आग के कारणों का पता लगा जा रहा है.

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