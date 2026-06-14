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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबWeather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में आज कहां होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में आज कहां होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश व ओलावृष्टि से तापमान गिरा, अधिकतम तापमान सामान्य से 8.2 डिग्री कम रहा. मौसम विभाग ने 19 जून तक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Punjab-Chandigarh Rainfall Alert: पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई है. राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा तापमान बठिंडा में 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

मौसम विभाग के अनुसार, अब धीरे-धीरे गर्मी और उमस बढ़ने की उम्मीद है. यह स्थिति 19 जून तक बनी रह सकती है, हालांकि इस दौरान लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है.

किन जिलों में होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, आज फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान, पश्चिमी विक्षोभ के बढ़ने के कारण अब राज्य में बारिश की गतिविधि काफी कम हो जाएगी. 

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कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कहीं-कहीं हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम ठंडा रहने के कारण बिजली की खपत में भी कमी आई है. 13 जून को पंजाब में बिजली की मांग 11,498 मेगावाट रही. इसमें राज्य ने 4,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया, जबकि 7,400 मेगावाट बिजली केंद्रीय पूल से ली गई.

कब बढ़ेगा तापमान?

आंकड़ों के अनुसार, 1 से 13 जून के बीच पंजाब में औसतन 18.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 14.1 मिलीमीटर से करीब 29 प्रतिशत ज्यादा है. नवांशहर (एसबीएस नगर) में सबसे ज्यादा 69.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लुधियाना में 60 मिलीमीटर और फरीदकोट में 40 मिलीमीटर बारिश हुई. तरनतारन जिले में सामान्य से 241 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जो कि 'लार्ज एक्सेस' श्रेणी में आता है.

चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि अगले पांच दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. इसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के आसपास बने एक मौसम सिस्टम के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला है. आने वाले दिनों में पंजाब में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है.

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Published at : 14 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Punjab-chandigarh Rainfall Alert WEATHER UPDATE
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