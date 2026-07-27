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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद

लता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद

Delhi Commission for Women: दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर लता गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख पदों के सदस्यों की भी घोषणा की.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 27 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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लंबे समय से खाली खाली पड़े दिल्ली सरकार के दो अहम आयोगों में नियुक्तियों का आखिरकार ऐलान कर दिया गया है. महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख पदों के साथ सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है. सरकार का कहना है कि नई टीम के गठन से दोनों आयोगों के कामकाज में तेजी आएगी और संबंधित वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी.

महिला आयोग को मिला नया अध्यक्ष, छह सदस्यीय टीम तैयार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए लता गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके साथ ही श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरक्षिका शर्मा झा और रेनू भल्ला को सदस्य बनाया गया है. लंबे समय से खाली पड़े इन पदों पर नियुक्तियों के बाद आयोग अब पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा.

सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नेतृत्व निर्मल जैन को सौंपा है. वहीं कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. नई नियुक्तियों के जरिए सरकार ने दोनों आयोगों की प्रशासनिक संरचना को एक साथ मजबूत करने का कदम उठाया है.

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महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर रहेगा विशेष फोकस

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकार, सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. सरकार के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समावेशी विकास की दिशा में संस्थागत व्यवस्था को और मजबूत करना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आयोग की नई अध्यक्ष और सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई टीम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य करेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर महिलाओं के हित में ठोस पहल करेगा और सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण राजधानी के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा.

नई टीम सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा कर अपना देंगी योगदान 

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल जैन और दोनों सदस्यों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि नई टीम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में योगदान देगी.

सरकार का मानना है कि दोनों आयोगों में नई नियुक्तियों के बाद शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी. खासकर महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं तक कानूनी सहायता, संरक्षण और न्याय की पहुंच को मजबूत करने के साथ-साथ मामलों के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया जाएगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA
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