लता गुप्ता बनीं DCW की नई अध्यक्ष, लंबे समय से खाली था पद

लंबे समय से खाली खाली पड़े दिल्ली सरकार के दो अहम आयोगों में नियुक्तियों का आखिरकार ऐलान कर दिया गया है. महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख पदों के साथ सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है. सरकार का कहना है कि नई टीम के गठन से दोनों आयोगों के कामकाज में तेजी आएगी और संबंधित वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी.

महिला आयोग को मिला नया अध्यक्ष, छह सदस्यीय टीम तैयार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए लता गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके साथ ही श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरक्षिका शर्मा झा और रेनू भल्ला को सदस्य बनाया गया है. लंबे समय से खाली पड़े इन पदों पर नियुक्तियों के बाद आयोग अब पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा.

सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नेतृत्व निर्मल जैन को सौंपा है. वहीं कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. नई नियुक्तियों के जरिए सरकार ने दोनों आयोगों की प्रशासनिक संरचना को एक साथ मजबूत करने का कदम उठाया है.

गोल्डन लाइन मेट्रो: साउथ दिल्ली में बढ़ेगा घरों का किराया, प्रॉपर्टी भी महंगी?

महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर रहेगा विशेष फोकस

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा गया कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकार, सम्मान और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. सरकार के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और समावेशी विकास की दिशा में संस्थागत व्यवस्था को और मजबूत करना है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आयोग की नई अध्यक्ष और सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई टीम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य करेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर महिलाओं के हित में ठोस पहल करेगा और सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण राजधानी के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा.

नई टीम सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा कर अपना देंगी योगदान

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल जैन और दोनों सदस्यों को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि नई टीम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में योगदान देगी.

सरकार का मानना है कि दोनों आयोगों में नई नियुक्तियों के बाद शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगी. खासकर महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं तक कानूनी सहायता, संरक्षण और न्याय की पहुंच को मजबूत करने के साथ-साथ मामलों के त्वरित समाधान पर भी विशेष जोर दिया जाएगा.

Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...