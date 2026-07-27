गोल्डन लाइन मेट्रो: साउथ दिल्ली में बढ़ेगा घरों का किराया, प्रॉपर्टी भी महंगी?
Delhi Golden Line Metro: गोल्डन लाइन सीधे फरीदाबाद तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन तुगलकाबाद इंटरचेंज के जरिए इसका फायदा हरियाणा के इस शहर को भी मिलने की संभावना है.
दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत तैयार हो रही गोल्डन लाइन केवल एक नई मेट्रो परियोजना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे साउथ दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद वर्षों से कमजोर कनेक्टिविटी की वजह से पीछे रह गए कई इलाकों को नई रफ्तार मिल सकती है. बेहतर मेट्रो नेटवर्क का असर मकानों की कीमतों, किराए और निवेशकों की दिलचस्पी पर भी साफ दिखाई देने की संभावना जताई जा रही है.
साउथ दिल्ली लंबे समय से राजधानी के सबसे पसंदीदा और प्रीमियम इलाकों में गिनी जाती है. इसके बावजूद यहां रहने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक, एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला लंबा समय और पूर्व-पश्चिम दिशा में सीमित कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है. इसी वजह से कई विकसित इलाकों को उनकी वास्तविक बाजार कीमत नहीं मिल सकी.
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एयरोसिटी से तुगलकाबाद तक बनेगा नया कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन एयरोसिटी से तुगलकाबाद तक विकसित की जा रही है. यह कॉरिडोर महिपालपुर, वसंत कुंज, किशनगढ़, छतरपुर, इग्नू, साकेत, खानपुर और अंबेडकर नगर जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा. इससे दक्षिण दिल्ली के कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के बीच यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगी.
इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी विशेषता इसके इंटरचेंज स्टेशन होंगे. एयरोसिटी, छतरपुर, साकेत जी-ब्लॉक और तुगलकाबाद में यात्रियों को मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा मिलेगी. इससे एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली और प्रमुख बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने के लिए सड़क यातायात पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी.
'कनेक्टिविटी डिस्काउंट' खत्म होने की उम्मीद
ग्रांट थोर्नटन भारत के पार्टनर चेतन चिचड़ा का मानना है कि गोल्डन लाइन उन इलाकों की वास्तविक क्षमता सामने लाएगी जो वर्षों से कमजोर कनेक्टिविटी के कारण कम आंके जाते रहे हैं. उनके अनुसार छतरपुर, नेब सराय, साकेत, अंबेडकर नगर और संगम विहार जैसे क्षेत्रों में पहले से स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं. रोजगार केंद्रों के करीब होने के बावजूद केवल मेट्रो कनेक्टिविटी की कमी इनके मूल्यांकन पर असर डालती रही है. नई लाइन शुरू होने के बाद यह अंतर काफी हद तक खत्म हो सकता है.
अभी किस इलाके में कितना है प्रॉपर्टी रेट
साउथ दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार पर नजर रखने वाली फर्म SouthDelhi1 के को-फाउंडर नीलेश गर्ग के मुताबिक, इस पूरे कॉरिडोर में संपत्ति की कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है. वसंत कुंज में फ्लैट्स की कीमत फिलहाल 21,000 से 23,500 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच है.
साकेत इस रूट का सबसे महंगा इलाका माना जाता है, जहां अलग-अलग ब्लॉक और प्रॉपर्टी के अनुसार कीमतें 27,500 से 31,500 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंचती हैं. यहां 2BHK फ्लैट का मासिक किराया करीब 35,000 रुपये है, जबकि 3BHK के लिए किराया लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाता है. वहीं छतरपुर अभी अपेक्षाकृत किफायती बाजार बना हुआ है, जहां प्रॉपर्टी 12,400 से 18,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच उपलब्ध है.
विशेषज्ञों के अनुसार जिन इलाकों में अभी तक मेट्रो की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जाती रही है, वहां सबसे पहले बदलाव देखने को मिलेगा. छतरपुर, नेब सराय, खानपुर और संगम विहार में मेट्रो स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी की मांग तेजी से बढ़ सकती है. अनुमान है कि अगले दो से तीन वर्षों में इन इलाकों में मकानों की कीमतें 8 से 12 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं, जबकि किराए में 5 से 8 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है.
कम कीमत वाले बाजारों में लंबी अवधि में बड़ा फायदा
तुगलकाबाद और संगम विहार जैसे इलाकों में शुरुआती असर अपेक्षाकृत धीमा रह सकता है, लेकिन कम बेस प्राइस होने के कारण आगे चलकर इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने की संभावना है. चेतन चिचड़ा के अनुसार किसी नई मेट्रो लाइन का वास्तविक प्रभाव आमतौर पर उसके संचालन के 12 से 18 महीने बाद दिखाई देता है. उनका अनुमान है कि चुनिंदा माइक्रो मार्केट्स में कुल मूल्य वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत या उससे भी अधिक हो सकती है.
नई मेट्रो लाइन का असर केवल खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा. किराए के बाजार में भी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. एयरोसिटी, महिपालपुर और वसंत कुंज एयरपोर्ट, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले पेशेवरों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं. दूसरी ओर साकेत, इग्नू, छतरपुर और नेब सराय छात्रों तथा युवा नौकरीपेशा लोगों की पहली पसंद बन सकते हैं.
मेट्रो स्टेशन के पास की प्रॉपर्टी को पहले से मिलता है प्रीमियम
नेहलिया डेवलपर्स के फाउंडर और सीईओ अशोक नेहलिया का कहना है कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के आसपास स्थित प्रॉपर्टी को पहले से ही 15 से 20 प्रतिशत तक का प्रीमियम मिलता है. उनका मानना है कि गोल्डन लाइन शुरू होने के बाद छतरपुर, वसंत कुंज, महरौली, संगम विहार और तुगलकाबाद जैसे इलाकों में संपत्ति की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक तथा किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
फरीदाबाद के बाजार पर भी पड़ेगा सकारात्मक असर
गोल्डन लाइन सीधे फरीदाबाद तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन तुगलकाबाद इंटरचेंज के जरिए इसका फायदा हरियाणा के इस शहर को भी मिलने की संभावना है. आरपीएस ग्रुप के डायरेक्टर अमन गुप्ता और फोर्टेशिया रियल्टी के केशव मंगला के अनुसार, बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने के बाद दिल्ली में काम करने वाले ऐसे लोग, जो कम बजट में बड़े घर की तलाश में हैं, फरीदाबाद की ओर रुख कर सकते हैं. इससे सूरजकुंड, ग्रीन फील्ड्स और चार्मवुड विलेज जैसे इलाकों में आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.
रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का मानना है कि गोल्डन लाइन का सबसे बड़ा असर उन इलाकों में दिखाई देगा जहां बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन बेहतर सार्वजनिक परिवहन की कमी विकास में बाधा बनी हुई थी. ऐसे में यह परियोजना केवल यात्रा को आसान बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दक्षिण दिल्ली और उससे जुड़े क्षेत्रों के रियल एस्टेट बाजार को भी नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है.
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